"Дружить з усіма президентами": які наслідки може мати вплив Ахметова

Рінат Ахметов є найбагатшою людиною України. Водночас він начебто має хороші стосунки з політичною елітою усіх ґатунків.

Ахметов вже котрий рік – перший у списку багатіїв українського Forbes. Лише за 2020 рік його статки зросли з 2,8 мільярда доларів до 7,6.

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Наразі олігарх посідає 330 місце у рейтингу багатіїв світу. Найбільші активи – у компанії "Метінвест" та ДТЕК. Структури Ахметова фактично монополізували коксохімічну галузь і контролюють левову частку металургійної промисловості та енергогенерації.

Привілейований доступ до ресурсів

Олігарх не скупиться на корисні інвестиції і благодійні проєкти, але фінансуються вони зі статків, зароблених на привілейованому доступі до ресурсів. Останній гучний приклад зловживання – занижені тарифи на перевезення залізної руди вагонами державної Укрзалізниці.

Про них публічно заговорив член наглядової ради держпідприємства і журналіст Сергій Лещенко – коли стало відомо, що син Ахметова придбав розкішну віллу у Швейцарії.

У нього (Ахметова – 24 канал) ще є палац у Франції, колишнього бельгійського короля і найдорожча квартира в Лондоні за 220 мільйонів доларів – все це за гроші, фактично, України,

– сказав Лещенко.

Укрзалізниця збиралась підвищити тарифи олігарху до ринкових, аби залучити до бюджету додаткових 4 мільярди гривень під час коронакризи. Проте в лояльному до олігарха Кабміні заборонили це.

Лояльність щодо Ріната Ахметова: дивіться відео 24 каналу

"Хоча ця руда йде на експорт, на світовому ринку експортування ціни високі. Умови – для всіх, але ключовий – Ахметов, він контролює майже 70% цього ринку, у інших гравців немає таких лобістських потужностей", – сказав народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко.

"Дружба" зі владою

Чинний уряд від самого призначення називали "проахметівським", починаючи з прем'єр-міністра, який до того працював на олігарха.

Особливо очевидним цей зв'язок став, коли на тлі перевиробництва електроенергії уряд ухвалив рішення вимкнути 5 атомних електростанцій – від цього виграв якраз Ахметов з його працюючими на дорогому "зеленому" тарифі сонячними станціями і ТЕЦ.



Ахметов контролює майже 70% відповідного ринку / Фото liga.net

Лунають закиди і щодо завищення цін на електроенергію монополістом ДТЕК, яке систематично підтримує уряд.

Втім лояльність олігарху демонструє не лише Кабмін, а й парламент, де, за оцінками розслідувачів, Ахметов впливає на чималу групу депутатів, зокрема і у монобільшості. На цьому його вплив і багатство трималось завжди.

Як говорять у старому анекдоті, Ахметов дружить з усіма президентами. Не важливе їхнє прізвище, а важливо, що він знає, що їм запропонувати, як їх використати, і завжди знаходиться у режимі політичних інвестицій,

– політолог Микола Давидюк.

Зв'язки олігарха з урядом

Колись Рінат Ахметов сам мав мандат Верховної Ради, але віддав картку у вільне користування і майже усю каденцію у залі під куполом "носа не показував".

"Це дає змогу подивитися на період його перебування при владі і його економічної активності. Можна знайти певні елементи зловживання, за які можна зачепитися", – вважає політолог Олег Саакян.

Це може виринути по-новому на тлі заяв президента Зеленського після засідання РНБО, зазначили експерти, адже той де-юре голосував і за одіозний мовний закон Ківалова-Колесніченка, і за Харківські угоди.

Ахметову можуть лише пригрозити

Ще одна гучна справа, пов'язана з Ахметовим – "Роттердам+". Цією формулою, за версією слідства, створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим ймовірно завдали державі збитків на 39 мільярдів гривень.

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Виграла на тарифах якраз ахметівська ДТЕК, цю справу НАБУ то відкривали, то закривали з подачі Офісу Генерального прокурора. Нині Вищий антикорупційний суд вчергове її поновив, це дає Зеленському шанс натиснути не лише на Ахметова.

Експерти сходяться в одному – якщо Зеленський справді оголосив війну, то Рінат Ахметов не буде першою мішенню серед олігархів, адже нині – він дуже органічний і лояльний до Банкової. Йому можуть і просто пригрозити.