Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував стосунки з головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким. Вони знайомі, але не є близькими друзями.

Які стосунки Разумкова з Тупицьким

Не може бути такого, щоб голова Верховної Ради не був знайомий з головою Конституційного Суду. Про це спікер Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".

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Політик додав, що з головою КС він, звісно, зустрічався кілька разів. Але їхні стосунки в основному зводяться до листування.

Ви бачите, наскільки швидко працює Конституційний Суд за останні півтора року. Багато питань іде. Верховна Рада також висловлює свою позицію з цього питання. Те, що я не знаходжусь в дружніх або якихось близьких стосунках, це точно правда,

– наголосив Разумков.

Що відомо про Тупицького