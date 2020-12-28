Ми не друзі, – Разумков про стосунки з головою Конституційного Суду
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував стосунки з головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким. Вони знайомі, але не є близькими друзями.
Які стосунки Разумкова з Тупицьким
Не може бути такого, щоб голова Верховної Ради не був знайомий з головою Конституційного Суду. Про це спікер Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".
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Політик додав, що з головою КС він, звісно, зустрічався кілька разів. Але їхні стосунки в основному зводяться до листування.
Ви бачите, наскільки швидко працює Конституційний Суд за останні півтора року. Багато питань іде. Верховна Рада також висловлює свою позицію з цього питання. Те, що я не знаходжусь в дружніх або якихось близьких стосунках, це точно правда,
– наголосив Разумков.
Що відомо про Тупицького
- Нинішнього голову КС привів у найвищий суд країни Віктор Янукович за 9 місяців до своєї втечі.
- Тупицький та наближені до нього судді причетні до організації резонансних рішень Конституційного Суду. Більшість із них залишилась ще з часів президента-втікача.
- Тупицького хочуть відсторонити з посади, відповідне клопотання Офіс генпрокурора вже направив президенту Зеленському.
- Також главі КС надіслали поштою підозру, оскільки він не прийшов на допит до прокуратури 28 грудня. Суддю підозрюють у підкупі свідка, а також введенні в оману суду шляхом неправдивих показів свідка.
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