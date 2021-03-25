"Дружину Шарія" помітили у Миколаєві на муралі, це призвело до сутичок

Джерело:Укрінформ
У Миколаєві сталися сутички між членами проросійської партії Шарія і проукраїнськими активістами. Причиною став мурал на стіні житлового будинку на Соборній.
Річ у тім, що зображена на нещодавно намальованому муралі жінка дуже зовні схожа на Ольгу Шарій. Це дружина одіозного блогера Анатолія Шарія, яка також займається політикою.
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У Миколаєві на вулиці Соборній на одній із багатоповерхівок відкрили мурал. Люди зауважили, що зображена на ньому жінка надто нагадує зовні Ольгу Шарій – дружину проросійського політика й блогера Анатолія Шарія.
Схожа на Ольгу Шарій жінка на муралі в Миколаєві / Фото 0512.ua
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Шаріївці завадити не змогли, хоча й намагалися. Не заважали й правоохоронці. Вони на місці подій були, але тільки стежили, аби не було бійок.
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