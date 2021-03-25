"Дружину Шарія" помітили у Миколаєві на муралі, це призвело до сутичок
У Миколаєві сталися сутички між членами проросійської партії Шарія і проукраїнськими активістами. Причиною став мурал на стіні житлового будинку на Соборній.
Джерело:Укрінформ
Річ у тім, що зображена на нещодавно намальованому муралі жінка дуже зовні схожа на Ольгу Шарій. Це дружина одіозного блогера Анатолія Шарія, яка також займається політикою.
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"Дружину Шарія" помітили на стіні будинку в Миколаєві
У Миколаєві на вулиці Соборній на одній із багатоповерхівок відкрили мурал. Люди зауважили, що зображена на ньому жінка надто нагадує зовні Ольгу Шарій – дружину проросійського політика й блогера Анатолія Шарія.
Схожа на Ольгу Шарій жінка на муралі в Миколаєві / Фото 0512.ua
- Проукраїнська громадськість висловила обурення, вимагаючи змінити обличчя на картині.
- 24 березня активісти та прихильники Шарія зібралися біля муралу. Вони сварилися та штовхалися кілька годин.
- У підсумку представники "Нацкорпусу" знайшли десь спецавтомобіль для робіт на висоті.
- І замалювали обличчя жінки на муралі. Як і замалювали літери ОШ, які, як виявилося, також там були.
Активісти прибрали обличчя, яке роздратувало українську громадськість / Фото 0512.ua
Шаріївці завадити не змогли, хоча й намагалися. Не заважали й правоохоронці. Вони на місці подій були, але тільки стежили, аби не було бійок.
- "Нацкорпус", до слова, зобов'язався відновити мурал власними силами, зобразивши там "нейтральні риси української жінки".
- Голова ж ОСББ запевнив: мешканці будинку не знали, що на муралі зобразять Ольгу Шарій. І згодні, що її обличчя слід замінити.
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