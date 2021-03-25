У Миколаєві сталися сутички між членами проросійської партії Шарія і проукраїнськими активістами. Причиною став мурал на стіні житлового будинку на Соборній.

Річ у тім, що зображена на нещодавно намальованому муралі жінка дуже зовні схожа на Ольгу Шарій. Це дружина одіозного блогера Анатолія Шарія, яка також займається політикою.

Читайте також Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія": ОАСК розпочав провадження

"Дружину Шарія" помітили на стіні будинку в Миколаєві

У Миколаєві на вулиці Соборній на одній із багатоповерхівок відкрили мурал. Люди зауважили, що зображена на ньому жінка надто нагадує зовні Ольгу Шарій – дружину проросійського політика й блогера Анатолія Шарія.



Схожа на Ольгу Шарій жінка на муралі в Миколаєві / Фото 0512.ua

Проукраїнська громадськість висловила обурення, вимагаючи змінити обличчя на картині.

24 березня активісти та прихильники Шарія зібралися біля муралу. Вони сварилися та штовхалися кілька годин.

У підсумку представники "Нацкорпусу" знайшли десь спецавтомобіль для робіт на висоті.

І замалювали обличчя жінки на муралі. Як і замалювали літери ОШ, які, як виявилося, також там були.



Активісти прибрали обличчя, яке роздратувало українську громадськість / Фото 0512.ua

Шаріївці завадити не змогли, хоча й намагалися. Не заважали й правоохоронці. Вони на місці подій були, але тільки стежили, аби не було бійок.

"Нацкорпус", до слова, зобов'язався відновити мурал власними силами, зобразивши там "нейтральні риси української жінки".

Голова ж ОСББ запевнив: мешканці будинку не знали, що на муралі зобразять Ольгу Шарій. І згодні, що її обличчя слід замінити.

Проти Анатолія Шарія в Україні тим часом розпочато кримінальне провадження за підозрою у державній зраді. Його вже оголосили в розшук.



Чому Шарій одіозний? Бо й своїх блогах розпалює ворожнечу / Інфографіка 24 канал

Варто знати Гібридний диктор Кремля Шарій: біографія маргінала, який заробляє пропагандою