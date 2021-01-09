Дружина президента Франції перехворіла на COVID-19
Дружина Еммануеля Макрона Бріджит отримала позитивний результат тесту на COVID-19 ще 24 грудня 2020 року. Водночас тяжких симптомів у першої леді Франції не було.
Однак про те, що у Бріджит Макрон виявили коронавірус і вона перехворіла на нього, заявили лише 9 січня. Про це повідомляє BFM TV.
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За інформацією телеканалу, у 67-річної першої леді виявили коронавірус, коли президентське подружжя перебувало у відпустці у резиденції форт Брегансон.
Наразі Бріджит Макрон вже повністю одужала. Вже 30 – 31 грудня 2 додатково проведених тести на COVID-19 виявилися негативними.
Згідно з інформацією французьких ЗМІ, кабінет першої леді Франції не повідомляв про коронавірус у неї раніше, оскільки "він не мав впливу на суспільну повістку".
Що відомо про COVID-19 у Макрона
- У президента Франції Еммануеля Макрона виявили коронавірус 17 грудня. У нього були такі симптоми як кашель, ломота у тілі та слабкість.
- Глава держави, його дружина та прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс одразу пішли на самоізоляцію.
- 24 грудня з'явилася інформація, що в Еммануеля Макрона більше немає симптомів коронавірусу. Проте глава держави ще тиждень перебував на самоізоляції.
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