Дружина Еммануеля Макрона Бріджит отримала позитивний результат тесту на COVID-19 ще 24 грудня 2020 року. Водночас тяжких симптомів у першої леді Франції не було.

Однак про те, що у Бріджит Макрон виявили коронавірус і вона перехворіла на нього, заявили лише 9 січня. Про це повідомляє BFM TV.

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За інформацією телеканалу, у 67-річної першої леді виявили коронавірус, коли президентське подружжя перебувало у відпустці у резиденції форт Брегансон.

Наразі Бріджит Макрон вже повністю одужала. Вже 30 – 31 грудня 2 додатково проведених тести на COVID-19 виявилися негативними.

Згідно з інформацією французьких ЗМІ, кабінет першої леді Франції не повідомляв про коронавірус у неї раніше, оскільки "він не мав впливу на суспільну повістку".

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