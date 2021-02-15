Покривати таке не можна: глава "Укрбуду" звинуватив дружину Микитася у намірі викрасти його сина

Очільник "Укрбуду" Олег Майборода звинуватив дружину екснардепа Максима Микитася Наталю в організації викрадення його дитини. Майборода переконаний, що жінка Микитася наймала людей для викрадення 8-річного хлопчика.

Майборода наголосив, що не знає справжніх мотивів подружжя Микитасів.

Важливо Листування, у якому Микитась замовив викрадення людини, є фальшивим, – прокурор

Однак, за його словами, це не так важливо. Очільник "Укрбуду" зазначив, що жінка Микитася наймала людей для викрадення хлопчика.

Чого хотіли добитися, важко зрозуміти. Помста чи вимагання, та й це не так важливо. Вражає інше – як таке взагалі могло спасти на думку? До чого тут дитина?! Але хотіли вдарити якомога болючіше – прекрасно знають, який це довгоочікуваний син,

– повідомив він.

За слова Майбороди, викрадення планувалося, коли сімейство Микитасів перебувало під увагою НАБУ.

"І знаючи все це, детективи не тільки не запобігли новим злочинам, а ще й випустили Микитася на свободу! А він швидко себе проявив, замовляючи викрадення неугодних, за що знову повернувся в камеру", – зауважив глава "Укрбуду".

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Майборода додав, що не знає, чим закінчиться ця історія, але "хотілося б вірити, що у співробітників правоохоронних органів ще залишилася совість і розуміння, що покривати таке не можна". Також він попросив усіх небайдужих надати інформацію про плановане викрадення дитини.

Глава "Укрбуду" згадав і про справу проти Микитася. Майборода сказав, що "Олег Мірошниченко нещодавно дав інтерв'ю, в якому багато розповів про звичаї сім'ї Микитасів".

Справа Микитася: головне

Екснардепа та забудовника підозрюють у викрадені юриста Олега Мірошниченка , який раніше на нього працював.

, який раніше на нього працював. Адвокати Микитася заявляли, що наявне у матеріалах кримінальної справи листування могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним – Черновим.

іншим підозрюваним – Черновим. 20 січня суд залишив підозрюваного під вартою до 27 лютого без права внесення застави.

Антикорупційні активісти вважають, що викрадення людини є наслідком іншої справи екснардепа – корупційної. У ній Микитася підозрюють у розкраданні майна Нацгвардії.



Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань / Фото з фейсбуку Майбороди