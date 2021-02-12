Нацрада не побачила порушень на "1+1" щодо частки власності дружини Медведчука

Джерело:"Детектор медіа"
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірила канали групи "1+1" щодо наявності у структурі власності дружини Медведчука Оксани Марченко. Порушень не встановили.
Нацрада перевірила 12 ліцензіатів групи "1+1" через інформацію про кінцевих бенефіціарів цих компаній. Про це повідомив відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич.
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За словами Зіневича, медіагрупа надала регулятору пояснення та всі документи про кінцевих бенефіціарів. Як він наголосив, частка володіння статутним капіталом компанії не відображається у структурі власності.Довідка. Згідно з цими даними, частка компанії Bolvik Ventures LTD в структурі власності 1+1 media становить 24,51%. Саме така частка належала Ігорю Суркісу.
"Тому враховуючи подану структуру власності та пояснення кампанії перевірка не встановила порушень",– сказав Зінкевич.
Контролерами Bolvik Ventures LTD є 3 фізособи:
Зіневич зазначив, що усі ці особи володію однаковою часткою статутного капіталу – по 8%.