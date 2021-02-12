Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірила канали групи "1+1" щодо наявності у структурі власності дружини Медведчука Оксани Марченко. Порушень не встановили.

Нацрада перевірила 12 ліцензіатів групи "1+1" через інформацію про кінцевих бенефіціарів цих компаній. Про це повідомив відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич.

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За словами Зіневича, медіагрупа надала регулятору пояснення та всі документи про кінцевих бенефіціарів. Як він наголосив, частка володіння статутним капіталом компанії не відображається у структурі власності.

Довідка. Згідно з цими даними, частка компанії Bolvik Ventures LTD в структурі власності 1+1 media становить 24,51%. Саме така частка належала Ігорю Суркісу.

"Тому враховуючи подану структуру власності та пояснення кампанії перевірка не встановила порушень",– сказав Зінкевич.

Що відомо про Bolvik Ventures Ltd? У декларації народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" У декларації народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука за 2019 рік йдеться про те, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd. Вона опосередковано володіє частками каналів "1+1", "2+2" і ТЕТ.

Інші власники

Контролерами Bolvik Ventures LTD є 3 фізособи:

Ігор Суркіс (з часткою 33,34%);

Леонід Ашкеназі (33,33%);

дружина Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко (33,33%).

Зіневич зазначив, що усі ці особи володію однаковою часткою статутного капіталу – по 8%.