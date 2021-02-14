Від Audi – до телеканалів: які дорогі подарунки отримав Козак

Купівля телеканалів "112 Україна" та NewsOne обійшлась Тарасу Козаку в 103 мільйони гривень. Гроші він отримав у подарунок від цивільної дружини Наталії Лавренюк.

Тарас Козак задекларував отримання дивідендів за 2019 рік на шокуючу суму – 237 мільйонів гривень. Про це розповів журналіст Віталій Шабунін у своєму блозі "Право на гідність".

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Кірпський бізнес

За його словами, багатомільйонні доходи нардеп Тарас Козак отримує у вигляді дивідендів від своєї кіпрської фірми Turul Investments Limited. До 2015 року ця кампанія була збитковою і виконувала транзитну роль для мільйонів доларів від сумнівних офшорних рахунків.

Як зазначив Шабунін, згідно з рослідуванням, у 2016 році найбільшим доходом Козака був подарунок від брата. Тоді він начебто отримав авто Audi ціною 2 мільйони гривень.

У 2017 році від збиткової офшорки йому "прилітає" 36 мільйонів дивідендами!

– наголосив журніст.

Скільки заробила фірма

У 2017 році Козак декларує отримання від неї 36 мільйонів гривень.

У 2018 році – 128 мільйонів гривень.

Вже у 2019 році він отримав 237 мільйонів гривень.

З 2016 року бенефіціарним власником цього офшору є Наталія Лавренюк, цивільна дружина Тараса Козака. За словами Шабуніна, її кіпрські офшори ці гроші позичили й віддали йому дивідендами.

Наталію Лавренюк Віктор Медведчук назвав "подругою своєї дружини" Оксани Марченко. Більше про це та про гроші цивільної дружини Козака – читайте за посиланням.

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