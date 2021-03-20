Дружина арештованого в Криму журналіста просить допомоги Зеленського

Джерело:"Радіо Свобода"
В окупованому Росією Криму незаконно заарештували журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка. Його дружина просить про допомогу Президента України Володимира Зеленського.
Катерина Єсипенко виступила на брифінгу в Києві 19 березня. Під час нього жінка звернулася "до всіх, хто може нам допомогти та наблизити звільнення Владислава" – президента, омбудсмена, МЗС та міжнародних організацій.
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Дружина незаконно затриманого на території Криму журналіста проєкту "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка Катерина звернулася до журналістів, української влади та світової спільноти.
Затримання мого чоловіка є незаконною акцією, адже Влад на території Криму займався журналістською діяльністю. Це визнано всіма інституціями, усіма демократичними країнами світу,
– запевнила вона.
Водночас і повідомила, що професійним журналістом Єсипенко не був:
За словами Катерини Єсипенко, Владислав їздив до Криму, бо родина там раніше мешкала (ще до окупації півострова Росією). Виїхали вони звідти у 2015 році.
Я хочу звернутися до всіх, хто може нам допомогти та наблизити звільнення Владислава Єсипенка. До президента України, до омбудсмена, МЗС, до міжнародних організацій. Прошу допомоги у всіх,
– наголосила Катерина.
Тим часом адвокати досі не змогли потрапити до Владислава.
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