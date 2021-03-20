В окупованому Росією Криму незаконно заарештували журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка. Його дружина просить про допомогу Президента України Володимира Зеленського.

Катерина Єсипенко виступила на брифінгу в Києві 19 березня. Під час нього жінка звернулася "до всіх, хто може нам допомогти та наблизити звільнення Владислава" – президента, омбудсмена, МЗС та міжнародних організацій.

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Дружина Єсипенка просить допомоги Зеленського

Дружина незаконно затриманого на території Криму журналіста проєкту "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка Катерина звернулася до журналістів, української влади та світової спільноти.

Затримання мого чоловіка є незаконною акцією, адже Влад на території Криму займався журналістською діяльністю. Це визнано всіма інституціями, усіма демократичними країнами світу,

– запевнила вона.

Водночас і повідомила, що професійним журналістом Єсипенко не був:

"Влад з журналістикою знайомий давно, це було як хобі. Просто не було часу займатися так, як він хотів".

Та при цьому він "вважав своїм обов'язком висвітлювати події, які відбуваються на території Криму".

За словами Катерини Єсипенко, Владислав їздив до Криму, бо родина там раніше мешкала (ще до окупації півострова Росією). Виїхали вони звідти у 2015 році.

Я хочу звернутися до всіх, хто може нам допомогти та наблизити звільнення Владислава Єсипенка. До президента України, до омбудсмена, МЗС, до міжнародних організацій. Прошу допомоги у всіх,

– наголосила Катерина.

Тим часом адвокати досі не змогли потрапити до Владислава.

Затримання журналіста "Радіо Свобода" в Криму: головне

Позаштатного співробітника "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка затримали в окупованому Криму російські ефесбешники. Про це стало відомо 16 березня. Чоловіка звинуватили у збиранні інформації "в інтересах спецслужб України". Підконтрольний Кремлю суд відправив Єсипенка під арешт до 11 травня.

У пресслужбі Служби зовнішньої розвідки України прокоментували інцидент так: "Така пропагандистська акція напередодні річниці окупації Криму – зручний привід для відвернення уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова".

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