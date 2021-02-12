Україна постала перед важким вибором через давній скандал з найбільшим у Східній Європі виробником авіадвигунів – підприємством "Мотор Січ". СБУ та антимонопольний комітет вбачають в угоді з Китаєм на кілька мільярдів гривень диверсію.

Водночас вони всіляко блокують збори акціонерів. Контрольний пакет акцій стратегічного заводу китайська компанія Skyrizon фактично купила ще у 2017 році.

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Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк зазначив, що коли Китай отримує доступ до технологій і до українських кадрів – вони підсилюють свій військовий потенціал, тому США та Японія може позиціювати це як ризик.

Напруги додає й те, що з китайських компаній до російських військових неодноразово потрапляла таємна інформація. Водночас сам Пекін не приховує приязні відносини з Москвою.

Утім лише після впроваджених санкцій США проти китайських компаній – влада України вирішила, що продавати "Мотор Січ" Піднебесній не будуть. За словами очільника МОЗ Дмитра Кулеби, в українського уряду є один ключовий інтерес – "Мотор Січ" має залишатися ефективним прибутковим і динамічним підприємством.

Ми не можемо дозволити будь-яких кроків, які зруйнують "Мотор Січ", тому що це ж не просто завод, це місто в місті. У нього величезне соціальне навантаження,

– сказав Кулеба.

Чи зазнає Україна збитків

Експерти зауважили, що "Мотор Січ" – червона ганчірка для США. Вашингтону просто не вигідно, аби стратегічне не лише для України підприємство, а разом з ним і секретні розробки, опинилися в Китаю та Росії.



Вашингтону не вигідно, аби стратегічне підприємство опинилося в Китаю та Росії / Фото mil.in.ua

Утім відкотити угоду назад без збитків для України вже не вийде, китайські гроші давно інвестовані. Однак СБУ та Антимонопольний комітет, який фактично розслідували справу диверсії на "Мотор Січі", жодних доказів за 3 роки не представили.

Загострили ситуацію й впроваджені РНБО санкції. Тому китайські інвестори рішуче готові стягнути з України чималу суму компенсації. За словами голови експертної організації State Watch Гліба Канаєвського, на Україну очікує арбітражний суд.

Проблеми для "Мотор Січі" – маркер для інвесторів

На думку екссекретаря РНБО Олександра Данилюка проблема у відсутності чітких правил для закордонних інвесторів полягає у тому, що і як можна купувати, а що – ні.

Прийняти закони, які запровадять механізми до прозорості власності стратегічних підприємств, а потім, якщо підприємство не відповідає таким принципам, націоналізувати його і знову приватизувати. Проте за умов чіткої приватизації та прозорості,

– сказав Данилюк.



Проблеми підприємства є маркерами для влади / Фото "Економічної правди"

Водночас проблема "Мотор Січі" є маркером не лише для інвесторів, а й для влади. На кону не лише приязні стосунки Києва та Вашингтона як ключового союзника у протидії Кремлю, але й імідж закордонних інвесторів.