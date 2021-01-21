Другою жертвою одеського м'ясника виявився квартирант: нові подробиці жахливого злочину
Поліціянти встановили особу другого чоловіка, якого наджорстко вбив 20 січня 30-річний мешканець Одеси. Як виявилося, чоловік орендував житло разом з родиною фігуранта справи.
Коли поліціянти увійшли до квартири, де сталася кривава різанина, вони побачили чоловіка з головою власного 53-річного батька у руках. Про це повідомляє "Думская".
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З місця злочину слідчі вилучили 11 ножів, якими користувався вбивця.
Бив у шию, по спині та животу
- Обезголовлене тіло старшого чоловіка лежало на дивані у кімнаті. Квартиранта було вбито на кухні. На його тілі експерти побачили численні ножові поранення. Його позбавили життя ударами по шиї, рукам, спині та животу.
- Вже після вбивства з 32-річного чоловіка зловмисник дістав внутрішні органи, які й намотав собі на шию.
- Себе затриманий за підозрою у подвійному вбивстві називав "богом", та поводився неадекватно.
За деякими даними, підозрюваний мав серйозні проблеми з наркотиками, через які його звільнили з багатьох місць роботи.
Якщо вбитого визнають осудним після проходження психіатричної експертизи, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення.
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