З другої спроби: Татаров не з'явився на засідання суду

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров не з'явився на засідання Шевченківського районного суду Києва. Раніше антикорупційні органи заочно повідомили йому про підозру.

Засідання у справі Татарова тривало від 3 до 5 хвилин. Суддя Шевченківського суду Володимир Бугіль зазначив, що його перенесли на 5 березня 2021 року.

Читайте також Татаров повинен бути в реєстрі люстрованих осіб, – юристка

Варто зауважити, що суд звернувся із запитами до Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Усе для того, щоб органи надали додаткові документи для вручення Татарову підозри.

У Національному антикорупційному бюро заявили, що підозру Олегу Татарову оголосили згідно з процедурою. У відомстві звинуватили адвокатів заступника глави Офісу Президента у розповсюдженні недостовірної інформації. Детальніше про це – читайте тут.

До теми Татаров у розпал Майдану отримав нагороду від Януковича, – ЗМІ

Справа Татарова: коротко