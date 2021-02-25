З другої спроби: Татаров не з'явився на засідання суду
Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров не з'явився на засідання Шевченківського районного суду Києва. Раніше антикорупційні органи заочно повідомили йому про підозру.
Джерело:24 канал
Засідання у справі Татарова тривало від 3 до 5 хвилин. Суддя Шевченківського суду Володимир Бугіль зазначив, що його перенесли на 5 березня 2021 року.
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Варто зауважити, що суд звернувся із запитами до Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Усе для того, щоб органи надали додаткові документи для вручення Татарову підозри.
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Справа Татарова: коротко
- Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційних оборудок екснардепа Максима Микитася. Мовиться про справу щодо квартир Національної гвардії й збитки у 81 мільйон гривень.
- НАБУ та САП 2 грудня 2020 року планували вручити підозру Олегу Татарову. Однак генпрокурорка замінила процесуальних керівників у справі, тому цього не відбулося.
- Олег Татаров намагається оскаржити вручення йому підозри. Відповідне засідання відбулося 23 лютого в Шевченківському районному суді Києва.
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