На другому засіданні Одеської обласної ради 18 грудня депутати знову влаштували бійку. Конфлікт спалахнув ще вранці. Через це у засіданні часто оголошували перерву.

Новообрані депутати по черзі блокували трибуну, тому голосувати доводилося підняттям рук. Про це повідомляє "Думська".

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Як депутати "брали" трибуну

Першими заблокували трибуну представники ОПЗЖ, "Партії Шарія" та "За Майбутнє". Їхня невдала спроба закінчилася розбитим склом.

Сутички в Одеській облраді: відео "Думскої"

Близько опівдня до сесійної зали намагалися увірватися депутати міськради від ОПЗЖ на чолі з Віктором Баранським і Віталієм Саутенковим.

Сутички в Одеській облраді: відео "Думскої"

В коридорі почалася тасканина. Поліція стримувала непроханих гостей. У результаті розбили шибку на дверях.

Сутички в Одеській облраді: відео "Думскої"

Згодом трибуну таки взяли під контроль депутати від "Слуги народу", "ЄС", "Довіряй справам" та "Батьківщини".

Найбільш активним депутатом став Андрій Бабенко від "Батьківщини", який не втрачав жодної можливості помахати кулаками.

Зверніть увагу! Перше засідання Одеської облради 4 грудня також пройшло з конфліктами та бійками. У результаті сутичок, одна з нардепок звернулася до лікарів із підозрою на перелом. Також у сесійній залі частково знищили меблі та інші речі. Тривали сутички близько 12 годин, після чого депутати нарешті приступили до роботи пізно ввечері.