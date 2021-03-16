Готовий переплисти Босфор, – Арахамія про те, що може зробити заради 2 каденції Зеленського

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, на що він готовий, аби Володимир Зеленський вдруге балотувався у президенти. Зокрема, політик заявив про готовність переплисти протоку Босфор у Туреччині.

За словами Арахамії, він вже давно ставив перед собою таке завдання, але не наважувався його виконати. Однак заради 2 каденції чинного президента він може це зробити.

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Голова фракції також розповів, що готовий відмовитися від поїздок на Мальдіви та вивчити, скільки років його дітям. Варто зауважити, що депутат є батьком 6 дітей.

Це буде важко, але будемо докладати зусиль,

– наголосив політик.

Арахамія також зауважив, що заради 2 терміну Зеленського він готовий скласти депутатські повноваження. Як додав нардеп, він може "без проблем" це зробити.

Члени партії "Слуга народу" проситимуть президента Володимира Зеленського знову взяти участь у виборах глави держави. Однак відповідне рішення він схвалюватиме сам.

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