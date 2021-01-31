Нова "весна народів": що об'єднало Майдан, повстання в Гонконгу і Єгипті

Перша "весна народів" завершилась ще у XIX столітті, друга почалась ще в минулому десятилітті й триває досі. Українці, єгиптяни, араби та інші нації зіткнулись з обманом влади та вийшли на протести. Сучасна "весна народів" є більш масштабною і затяжною.

Джерело: "Большой мир" на 24 каналі

В истории человечества был период, известный как "весна народов". Так называлась целая серия революций и восстаний, окончательно похоронившая в Европе старые феодальные порядки и положившая начало новому миру, в котором мы сейчас живем.

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Когда это было

Все или почти все современные европейские государства, национальные конституции, всеобщее избирательное право, пенсии и более-менее общедоступная медицина – это наследие той самой "весны народов".

Длилась та "весна" совсем недолго – буквально пару лет в самой середине XIX века, и затронула, по большому счету, лишь часть Западной Европы, но произведенное ею потрясение сказывается до сих пор.



Берлин 19 марта 1848 года / Картина из Википедии

Именно та волна окончательно покончила, пускай и не сразу, с рабством, постепенно лишила привилегий дворянство, пошатнула представление о крупных империях как о самых успешных из возможных форм государственного устройства.

Результаты революций

В конце концов, та "весна" превратила бесправных подданных в граждан, от воли которых стали зависеть и с которыми стали считаться правители.

Конечно, участники тех революционных событий вряд ли осознавали, насколько серьезными окажутся последствия их действий – не зря же говорят, что большое видится на расстоянии.

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Тем интереснее узнать, как через годы и десятилетия будет восприниматься и как поменяет мир нынешняя "весна народов", одной из самых заметных движущих сил которой стала Украина.

Современная "весна народов"

Люди привыкли смотреть на украинский Майдан, на восстания в арабских странах и массовые народные выступления в Кыргызстане или в Гонконге как на совершенно отдельные, независимые друг от друга события.

Наверное, историки будущего придумают для них какое-нибудь общее, возможно, не менее романтическое, чем "весна народов", название.

Сотни тысяч человек рыдали от счастья, когда после 3 десятков лет единоличного правления, под давлением улицы ушел с поста египетский то ли президент, то ли уже фараон Хосни Мубарак.

Революция победила, но лишь затем, чтобы спустя пару лет страну вновь возглавил чиновник с замашками монарха, начавший свое правление с массового расстрела недовольных.



"Арабська весна" / Фото АР

Толпа гоняла по улицам киргизских городов ставленников только что свергнутого коррумпированного президента-бандита. Спустя всего несколько лет, та же толпа организовывала следующую революцию, чтобы сковырнуть уже нового властного паразита. Не исключено, что далеко не последнего.

Лидером гонконгской революции Джошуа Вонгом – совсем молодой, но исключительно самоотверженный парень, который с готовностью отправился в тюрьму, защищая свои представления о добре и зле, о праве человека и месте государства. Также за решетку угодило множество его товарищей и соратников по революционной борьбе.

Почему это происходит

Несмотря на то, что все восстания происходили в самых разных географических точках, их участники говорили на разных языках и поклонялись разным богам, эти трагедии объединяет одно.

Революция в Украине / Фото "РБК-Україна"

Это был отчаянный, почти безнадежный шаг в пропасть неизвестности, который нельзя было не сделать. Потому что терпеть дальше уже было нельзя.

Нельзя было терпеть ложь и жадность Януковича, всесилие Мубарака, откровенный разбой киргизских чиновников и бесконечное – сейчас уже более, чем полувековое – правление клана Асадов в Сирии.

Когда это закончится

Нынешняя вторая "весна народов" оказалась куда более масштабной и продолжительной, чем первая. Начавшись еще в прошлом десятилетии, она до сих пор далека от завершения.

Даже у нас в Украине, навсегда, казалось бы, распрощавшейся с тяжелым прошлым, да и мелькнет во властных коридорах физиономия из прежних времен, разинет черную пасть и начнет вещать на управляемых из Кремля телеканалах о долларе по 8 или о братской дружбе с соседом-убийцей.

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И пока самой этой физиономии не станет гадко от произносимой ее же пастью лжи, и пока будут благодарные слушатели и последователи, нынешняя "весна народов" будет продолжаться.

Апрель деоккупации и май окончательной победы у нас – у всех у нас, в Украине, Египте или Гонконге – еще впереди. Главное – не опускать руки и не сдаваться, как бы сильны ни казались фараоны, цари и узурпаторы.