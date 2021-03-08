Формальна радянщина, – Дробович назвав "нелогічним" вихідний 8 березня

Вихідний 8 Березня виглядає "нелогічним", якщо це свято є днем перемоги трудових прав жінок. До того ж навіть люди старшого віку не сприймають радянські традиції святкування цієї дати.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів Антон Дробович, директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП – 24 канал).

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За його словами, скасування вихідного на свято 8 Березня є не настільки принциповою темою, як те, якими сенсами його наповнювати.

І додав, якщо говорити про права людини, рівність між чоловіками і жінками – тоді все добре. Це може залишатися як свято перемоги рівності і прав людини.

Якщо питання, чи сповідувати радянські традиції – "весна, краса", тоді ні. Навіть багато людей старшого віку не сприймають цю формальну радянщину,

– зазначив очільник УІНП.

Чи потрібно скасовувати вихідний на свято 8 Березня

Антон Дробович озвучив позицію Українського інституту пам'яті щодо 8 Березня.

"Вихідний у день перемоги трудових прав жінок виглядає дуже нелогічно. Тому це не обов'язково має бути неробочою датою", – підкреслив він.

Він також розповів, що наразі завершується підготовка проєкту закону про свята і пам'ятні дати. Відтак згодом всі охочі зможуть взяти участь в громадському обговоренні документу, зокрема, і щодо вихідного на 8 Березня.