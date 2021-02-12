Їздила в окупований Крим: російську танцівницю не пустили в Україну

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники не пропустили в Україну танцівницю з Росії, яка кілька років тому незаконно їздила в окупований Крим. Зокрема, їй на 3 роки заборонили в'їзд на територію української держави.

Прикордонники попередньо дізналися від інших правоохоронних органів про можливу незаконну поїздку громадянки Росії в окупований Крим. За їхніми даними, вона перебувала в Сімферополі у 2018 році.

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Зокрема, танцівниця прибула туди літаком з Москви для участі у гала-концерті. Як повідомили у Держприкордонслужбі, громадянці Росії заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

Підставою для заборони в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства є порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію держави чи виїзду з неї або спроба потрапити на ці території поза контрольними пунктами в'їзду – виїзду.



Заборона на в'їзд / Фото Держприкордонслужби

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