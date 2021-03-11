Данілов міг натякати на оточення Порошенка, – Тизенгаузен про дозволи на надра

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов несподівано заявив, що після розкриття інформації про власників вітчизняних надр українці будуть дуже приємно здивовані. Експерти припускають, що мовиться про близьке оточення Петра Порошенка.

Таку думку висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Експерт наголосив, що треба звернути увагу на те, в який період видавали ці дозволи.

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Він пояснив, якщо дозволи видавали у період президентства Віктора Януковича, відповідно – це його найближче оточення отримувало згоду на оброблення цих надр.

Але я думаю, що Данілов міг натякати на інше – що за час каденції Петра Порошенка комусь з його тісного оточення могли видавати ці дозволи. Може, і взагалі структурам, афілійованим самим Порошенком,

– припустив Тизенгаузен.

Мовилось про відомих людей, – Тизенгаузен

Він вважає, що на наступному засіданні все стане зрозуміло. Якщо виявиться, що дозволи видавали якимось фіктивним організаціям, які в тримають свої рахунки в офшорах, то це нас не здивує.

"Тому Данілов і акцентував на цьому увагу – що це відомі люди, про яких всі говорять і зараз перебувають в активній політичній фазі", – підсумував політтехнолог.

. На брифінгу РНБО Данілов згадав про те, що існує певний звіт Ради нацбезпеки та оборони України, у якому йдеться, зокрема, про ситуацію із вітчизняними надрами.

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