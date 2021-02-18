Дозвіл на зброю: що пропонують нардепи та як реагують українці

У січні 2021 року в парламенті зареєстрували 2 законопроєкти, які мають дозволити використання вогнепальної зброї. Один документ просувають депутати монобільшості. Автором альтернативного є представник опозиції – нардеп від "Голосу".

Водночас в українців розділились думки стосовно легалізації зброї. Більше про це – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Киянин Геннадій Левітас зі зброєю на "ти" ще з юності. 4 роки тому він оселився у новому житловому комплексі. І згодом в їхньому ЖК почалися крадіжки.

Тож разом із сусідами чоловік організував охоронні загони на території. Але люди виходять патрулювати свій район без зброї, відтак легко можуть наразитися на озброєного злочинця і не мати чим себе захистити.

Щоразу думаєш, що людина може з кишені дістати, що завгодно і завдати тобі ушкоджень. Тому зброя дуже потрібна,

– розповів прихильник закону про обіг цивільної вогнепальної зброї Геннадій Левітас.

Він відзначив, що в людини може бути і заточка, і якесь лезо. Відтак потрібно бути завжди озброєним.

У Раді зареєстрували 2 законопроєкти щодо обігу зброї

Дозволити українцям використання вогнепалів має новий закон. Їх у січні 2021 року в парламенті зареєстрували аж 2.

► Один просувають народні депутати з монобільшості. Згідно з ним, власник зброї має отримати на неї посвідчення із зазначенням категорії. Втім захиститися від нападника на вулиці нею не вийде. Адже в проєкті закону йдеться лише про самооборону вдома. А за носіння на вулиці можуть запроторити за ґрати терміном до 10 років.

"На сьогодні рівень економічного, психологічного розвитку нашого населення, на жаль, не дозволяє нам легалізацію короткоствольної зброї", – заявив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

► Альтернативний законопроєкт, розроблений фаховою спільнотою, носити вогнепальну зброю поза домом дозволяє. Але зобов'язує її власників проходити спеціальні тренування та юридичний лікнеп, аби кожен розумів, що таке самозахист і коли зброю можна використовувати.

В основному проєкті закону, який рекомендується, є величезний ризик і недосконалість. Адже після його прийняття, почуватимуться в безпеці тільки злочинці. Тому що громадянам так і не матимуть можливості й права опиратися їм зі зброєю в руках,

– пояснив депутат від "Голосу" Андрій Шараскін.



Відмінності у 2 законопроєктах про обіг зброї / Скриншот з відео

Українці по-різному реагують на легалізацію зброї

Українцям поставили питання – "чи хотіли б вони у своїй кишені, заради безпеки, носити пістолети?". Відповіді людей кардинально відрізняються:

це небезпечно, люди неадекватні і можуть не так використати зброю;

кожна сволота буде поводитися більш-менш адекватно, адже в іншої людини може бути пістолет у кишені;

нас очікують масові заворушення найближчим часом, і коли буде багато зброї на вулиці, це може дуже трагічно закінчитись.

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