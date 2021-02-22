Політичне небуття для Медведчука: довіра Путіна до кума може похитнутися

Після Тараса Козака Рада національної безпеки і оборони України наклала обмеження і на Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Їм дали 3 роки під санкціями за фінансування тероризму.

Це зокрема "вдарить" по їхньому приватному життю. Наприклад, Козак вже скаржився, що навіть за ліки не може розрахуватись карткою. Детальніше – у матеріалі журналістів.

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Відправити Медведчука у політичне небуття

Утім набагато важливіше те, що Медведчук не зможе фінансувати свої телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна". А також – новий канал, який нібито збирались відкрити замість трьох заборонених. А ще це ускладнить фінансування його політичного проєкту – "Опозиційна платформа – За життя".

Це закрило медійний вплив Росії на українське суспільство, а зараз ще й перекриває фінансові канали,

– зазначив політолог Володимир Фесенко.

Але відправити кума Путіна у політичне небуття з одного удару владі не вдасться. Адже на питаннях юридичних махінацій Медведчук добре знається і давно обріс зв'язками в судах, де процвітає політична проституція. Та і стандартними позовами до суду кум Путіна не обмежиться.



Володимир Путін і Віктор Медведчук / Фото "Комарсанть"

"Це не всі компанії, не все майно, яким володіють Медведчук і Марченко. Якісь активи перетечуть з підсанкційних компаній на непідсанкційні, ну або ж створяться нові компанії", – сказала юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.

Медведчук може тиснути на Банкову

І якраз доба минула від моменту рішення РНБО і до безпосередньо підписання указу. Не виключено, що за цей час Медведчук та Марченко мали можливість частину власних активів перевести на не підсанкційні фірми.

До того ж цілком можливо, що Медведчук почне торгуватися із Зеленським і тиснути на Банкову, аби з нього зняли санкції.

Віктор Медведчук користується особистою довірою Володимира Путіна. Інших таких людей в українській політичній еліті немає,

– сказав політичний оглядач Віталій Портніков.

За його словами, Леонід Кучма був скоріш за все партнером, водночас не Путіна, а попередніх кремлівських кланів і сім'ї Бориса Єльцина. А Віктор Янукович був для президента Росії інструментом.

Путін міг засумніватися у щирості Медведчука

Та тепер ця довіра ризикує похитнутися. У світлі останніх подій Путін може засумніватися і в ефективності, і в щирості вислужування Медведчука.

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"Я думаю, що Путін переосмислює, чи український кум його не обманював і не витрачав гроші більше на себе, ніж на поставлені завдання", – відзначив політичний експерт Микола Давидюк.

Вплив політика однозначно зменшиться

Та що точно зрозуміло – вплив Медведчука на українську політику однозначно зменшиться. Впадати в стан політичного напівзабуття Медведчуку не вперше.



Вплив Медведчука зменшиться / Фото пресслужби політика

Після політичної поразки клану Леоніда Кучми, якого Путін знищив в очах світу руками того ж таки Медведчука, останній заліг на дно на десяток років. І сплив на поверхню лише зараз – народним депутатом, співзасновником проросійської ОПЗЖ і власником трьох прокремлівських каналів.

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Поки що він залишається народним депутатом. Відібрати його на підставі одних лише санкцій не можна. Проте президент України вміє робити сюрпризи.