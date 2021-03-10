На одному з одномандатних округів у Донецькій області на всіх парах триває підготовка до довиборів депутата у Верховну Раду. Тим часом від одного з кандидатів Андрія Аксьонова літнім людям вже почали роздавати гречку.

Продуктові набори за кандидата від політичної сили "Порядок" почали роздавати в місті Покровську Донецької області. Сам Андрій Аксьонов є мером сусіднього міста Добропілля. До слова Раду просять розблокувати вибори на окрузі Скічка Мешканцям одномандатного округу роздають пакети двох типів: перший містить листівку, газету, ручку, магніт і захисну маску,

містить листівку, газету, ручку, магніт і захисну маску, у другому цілий продуктовий набір – гречка, макарони, борошно тощо. Пакети обох типів брендований символікою благодійного фонду Аксьонова й фразою, яку кандидат використовує на білбордах.

Продуктовий набір від кандидата Аксьонова / Фото ОПОРА Громадянська мережа переконана, що цей факт є непрямим підкупом виборців за частиною 3 статті 160 ККУ. Покарання за такий злочин передбачає до 6 років за ґратами. Що ще відомо про Андрія Аксьонова Нині він є мером сусіднього з Покровськом районного центру Добропілля. Цю посаду він зберіг після місцевих виборів 2020 року.

Щодо Андрія Аксьонова відкрита кримінальна справа за підозрами про службову підробку документів і заволодінні бюджетних грошей.

Крім того, у 2017 році довкола мера розгорівся скандал. Місцевий депутат Микола Стрепоченко заявив, що Аксьонов 80 днів на рік проводить в окупованому Росією Криму.