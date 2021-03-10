На Донеччині скандальний кандидат "відзначився" підкупом за місяць до виборів
На одному з одномандатних округів у Донецькій області на всіх парах триває підготовка до довиборів депутата у Верховну Раду. Тим часом від одного з кандидатів Андрія Аксьонова літнім людям вже почали роздавати гречку.
Джерело:ОПОРА
Продуктові набори за кандидата від політичної сили "Порядок" почали роздавати в місті Покровську Донецької області. Сам Андрій Аксьонов є мером сусіднього міста Добропілля.
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Мешканцям одномандатного округу роздають пакети двох типів:
- перший містить листівку, газету, ручку, магніт і захисну маску,
- у другому цілий продуктовий набір – гречка, макарони, борошно тощо.
Пакети обох типів брендований символікою благодійного фонду Аксьонова й фразою, яку кандидат використовує на білбордах.
Продуктовий набір від кандидата Аксьонова / Фото ОПОРА
Що ще відомо про Андрія Аксьонова
- Нині він є мером сусіднього з Покровськом районного центру Добропілля. Цю посаду він зберіг після місцевих виборів 2020 року.
- Щодо Андрія Аксьонова відкрита кримінальна справа за підозрами про службову підробку документів і заволодінні бюджетних грошей.
- Крім того, у 2017 році довкола мера розгорівся скандал. Місцевий депутат Микола Стрепоченко заявив, що Аксьонов 80 днів на рік проводить в окупованому Росією Криму.
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