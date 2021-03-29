Офіційні результати виборів на 50 окрузі: хто перемагає

В окрузі №50 на Донечині провели довибори у Верховну Раду. За результатами голосування, народним депутатом стане мер Добропілля Андрій Аксьонов, який представляє партію "Порядок".

Довибори відбулися 28 березня. За даними ЦВК, Аксьонов отримав 65,46% голосів. Його підтримали 19949 виборців.

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Його суперники Валентин Рибін від "Партії Шарія" набрав 13% голосів, Юлія Кузьменко від "Європейської Солідарності" – 6,69%.

Що відомо про Аксьонова

У 2010 його обрали головою селищної ради Новодонецька від "Партії регіонів". У 2015 році Аксьонов став мером Добропілля.

Журналіст Денис Казанський заявив, що у 2014 році Аксьонов організовував так званий "референдум" у селищі Новодонецьке, де тоді був селищним головою.

Крім того, за словами Казанського, на початку війни Аксьонов втік до окупованого Криму, де отримав російський паспорт .

Усі кандидати на окрузі №50:

Чому там призначили довибори

Довибори у парламент в окрузі №50 на Донеччині довелося призначили через дострокове припинення повноважень Руслана Требушкіна.

Політик став мером Покровська й склав мандат депутата. Він входив до комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.