Офіційні результати виборів на 50 окрузі: хто перемагає

Джерело:24 канал
В окрузі №50 на Донечині провели довибори у Верховну Раду. За результатами голосування, народним депутатом стане мер Добропілля Андрій Аксьонов, який представляє партію "Порядок".
Довибори відбулися 28 березня. За даними ЦВК, Аксьонов отримав 65,46% голосів. Його підтримали 19949 виборців.
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Його суперники Валентин Рибін від "Партії Шарія" набрав 13% голосів, Юлія Кузьменко від "Європейської Солідарності" – 6,69%.
Довибори у парламент в окрузі №50 на Донеччині довелося призначили через дострокове припинення повноважень Руслана Требушкіна.
Політик став мером Покровська й склав мандат депутата. Він входив до комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.