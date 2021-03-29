Офіційні результати виборів на 50 окрузі: хто перемагає
В окрузі №50 на Донечині провели довибори у Верховну Раду. За результатами голосування, народним депутатом стане мер Добропілля Андрій Аксьонов, який представляє партію "Порядок".
Джерело:24 канал
Довибори відбулися 28 березня. За даними ЦВК, Аксьонов отримав 65,46% голосів. Його підтримали 19949 виборців.
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Його суперники Валентин Рибін від "Партії Шарія" набрав 13% голосів, Юлія Кузьменко від "Європейської Солідарності" – 6,69%.
Що відомо про Аксьонова
- У 2010 його обрали головою селищної ради Новодонецька від "Партії регіонів". У 2015 році Аксьонов став мером Добропілля.
- Журналіст Денис Казанський заявив, що у 2014 році Аксьонов організовував так званий "референдум" у селищі Новодонецьке, де тоді був селищним головою.
- Крім того, за словами Казанського, на початку війни Аксьонов втік до окупованого Криму, де отримав російський паспорт.
Усі кандидати на окрузі №50:
- Вікторія Шилова;
- Валентин Рибін;
- Артем Марчевський;
- Іштван Добша;
- Людмила Дорошенко;
- Олександр Груздєв;
- Сергій Звагольський;
- Богдан Мироненко;
- Олександр Тамбулатов;
- Юрій Третяк;
- Андрій Бондаренко;
- Юлія Гакова;
- Надія Масло;
- Лариса Ревва;
- Андрій Масенець;
- Антон Ровенський;
- Андрій Аксьонов;
- Юлія Кузьменко;
- Микола Головко.
Чому там призначили довибори
Довибори у парламент в окрузі №50 на Донеччині довелося призначили через дострокове припинення повноважень Руслана Требушкіна.
Політик став мером Покровська й склав мандат депутата. Він входив до комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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