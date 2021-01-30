Spotify – другий за величиною у світі музичний стрімінговий сервіс. Він пройшов шлях від засобу боротьби з піратською музикою до багатомільйонної музичної платформи.

Джерело: "Корпорації" на 24 каналі

Чому популярні артисти видаляють свою музику із платформи та які плани у Spotify на майбутнє – читайте у програмі.

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Інтернет-піратство ледь не знищило музичну індустрію

Наприкінці 1990-х світові продажі музики перевищували 25 мільярдів доларів. У 2008 році – не дотягували і до 17 мільярдів. Інтернет-піратство змушувало студії звукозапису втрачати прибутки, а ЗМІ віщували швидку смерть музичної індустрії.

Саме тоді у гру вступив шведський програміст Деніель Ек. У шкільні роки він заробляв десятки тисяч доларів на створенні сайтів. А до 23 років встиг заснувати і успішно продати свій тодішній бізнес, онлайн-сервіс оголошень Advertіgo, за понад мільйон доларів.



Шведський підприємець і мільярдер Деніель Ек / Фото AP

Разом з товаришем Мартіном Лоренцоном він придумав концепцію продукту, який мав допомогти у боротьбі з нелегальним контентом. Ек був переконаний, що люди відмовляться від піратства лише тоді, коли їм запропонують щось більш доступне, ніж покупку музики. Наприклад – її оренду.

Ідея була не зовсім новою

Ще у 1999 році на світ з'явився сайт з обміну музикою Napster – дітище американського програміста Шона Феннінга. Можливість безкоштовно обмінюватись треками не надто сподобалась студіям звукозапису та окремим виконавцям.

Тож вже невдовзі після запуску у бік Nаpster полетіли численні судові позови. Не набагато успішнішою були і його наступники – інтернет-радіостанції Pandora та Last.fm. Остання, щоправда, досі існує й налічує близько 40 мільйонів підписників у всьому світі.

Презентація iTunes

28 квітня 2004 року сталася подія, що назавжди змінила стан речей у музичній індустрії – презентація сервісу цифрової музики iTunes Store. Користувачі вперше отримали змогу легально завантажувати треки із інтернету на свій iPod.

iTunes був першою легальною спробою сказати: "Окей. Те, що робить Napster, це піратство. Як саме ми можемо почати рухатись у напрямку цифрових завантажень? Чи платитимуть люди 99 центів за пісню, аби мати до неї доступ?,

– коментував Ден Ранчі, засновник Trapital.

Як виявилось – платитимуть. Доступ до музичної бібліотеки iTunes надали провідні світові компанії звукозапису – Universal, Warner та Sony. А вже за перший день існування сервісу з нього завантажили понад 270 тисяч треків.

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З чого починали у Spotify

Знання Ека і Лоренцона про інтернет-платформи дали можливість швидко придумати варіант легалізації музичної платформи. Так з'явилась концепція під назвою freemium, тобто free premium – вільний преміум.

Що передбачає freemium? Користувач отримує безкоштовний доступ до функціонала. Щоправда, з обмеженнями на рекламу. Якщо ж хочете більше свободи, можливість користуватись сервісом без реклами чи інші преміум-опції, як от завантажування музики чи прослуховування її оффлайн, треба оформити щомісячну підписку за відносно невелику ціну.



Деніель Ек пішов до студій звукозапису і сказав їм, що вони можуть врятувати свою галузь, підтримавши його стартап. Ідея полягала в тому, що піратству не можна запобігти, та його можна замінити, зробивши доступ до будь-якої пісні легким та законним. Spotify мав позбавити людей нагоди красти музику і дозволити галузі заробляти на своїй музиці трохи більше ніж нічого.

Ідею, що мала стати своєрідним рятувальним колом від піратства, представили й голові шведського підрозділу Universal Music Перу Сандіну. Йому вона здалась надто хорошою, аби бути правдою. Саме піратська музика підготувала підґрунтя для появи Spotify.

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Коли у 2007 році бета-версію додатку показали інвесторам, його контент був повністю нелегальним. Видавали літери FLT в назві багатьох треків – абревіатура групи хакерів FairLight, що зламували захист ліцензованих пісень і розповсюджували їх нелегально.

Перші досягнення компанії

Вже у 2008 році за 5 мільйонів доларів прокат прав на свою музику Spotify надали 4 великих лейбли – Sony, Universal, Warner та EMI. Тоді проєкт працював уже в 6 країнах – Швеції, Норвегії, Данії, Британії, Франції та Іспанії.

У 2011 році у Spotify отримали кілька немалих інвестицій – загальна сума сягала 100 мільйонів доларів. На ці гроші вдалось вийти на американський ринок.

Звідки з'явилася назва Spotify? Це поєднання слів spot, тобто "угода", та identify – "ідентифікація". Воно буквально відображає основну ідею сервісу.

За право зайти до США довелось віддати 20% акцій компаніям Universal, Sony та Warner. Крім цього, пообіцяти виплачувати щорічні фіксовані податки незалежно від успіху сервісу.

Spotify сьогодні – основні цифри

До 2013 року Spotify повністю відмовилась від торент-технології, закупивши для бази треків потужні сервери. Музична бібліотека налічувала 20 мільйонів треків для користувачів із 32 країн світу.

Конкурентів не бракувало вже тоді. Зараз це – Youtube Music, Deezer, Amazon Music, Google Play Music, "Яндекс.Музика" та Apple Music. Остання – найсильніший суперник. Не лише через вдалу платформу, а й через величезну аудиторію користувачів продукції Apple.

Зараз Spotify налічує 286 мільйонів активних користувачів, доступ у 92 країнах та понад 4 тисячі працівників. Ринкова вартість компанії – 67 мільярдів доларів. В Україні ж додаток офіційно запустили 14 липня 2020 року.

Скільки коштує підписка

Індивідуальна місячна підписка на сервіс коштує 4,99 долара.

За підписку на двох людей доведеться платити 6,49 долара щомісяця.

Сімейний план, до якого можна підключити максимум 6 акаунтів, обійдеться у 7,99 долара.

Підписка для студентів коштує 2,49 долара на місяць.

Чому артисти видаляли свою музику зі Spotify

Стрімкий ріст популярності сервісу прогнозовано супроводжувався скандалами. З 2014 року музичні виконавці почали масово звинувачувати Spotify у занадто низьких роялті, тобто виплатах за прослуховування їхніх треків на платформі.

У 2016 році Spotify програв 21 мільйон доларів у справі про невиплачені роялті, наступного року з цієї ж причини втратив ще 48 мільйонів. Того ж року компанія мало не програла позов від WIxen Music Publishing на рекордні для цієї сфери 1,6 мільярда доларів. Врешті, вдалось розійтись мирно.

Radiohead та Адель проти Spotify

Виникає логічне запитання: наскільки взагалі вигідне виконавцям розміщення музики на стрімінгових платформах? Коли Radiohead випустили новий альбом у 2016 році, намагались оприлюднити його всюди, окрім як на Spotify, тому що Том Йорк його ненавидить.



Британський музикант Том Йорк / Фото WireImage

Нелюбов лідера Radiohead до платформи розпочалась ще кількома роками раніше. Він назвав Spotify "останньою відчайдушною спробою помираючого перднути перед смертю".

Нам як музикантам потрібно боротись із Spotify. Річ у тім, як змінюється процес прослуховування музики. У тім, що станеться далі у питаннях технологій. У тім, як люди спілкуються про музику. Багато з цього може бути дуже поганим,

– пояснив Йорк.

У 2014 році усю свою музику зі сервісу видалила співачка Тейлор Свіфт. Рік потому завантажувати новий альбом на цифрові платформи відмовилась і Адель.

Том Йорк був готовий випустити новий альбом на Spotify у день його виходу. Але за умови, що Spotify дозволить його відтворювати лише абонентам з платною підпискою і заборонить для користувачів безкоштовної версії сервісу. Spotify відмовився. ​Зверніть увагу Феномен H&M: як маленький магазин одягу став одним з найбільших брендів Адель у 2011 році отримала від Spotify таку ж відмову, та і без них продала мільйони копій альбому. А от Том Йорк не продасть мільйони своїх депресивних платівок, тож його альбом з'явився на Spotify у той же день, що й у магазинах.

Пряма співпраця з музикантами

У Spotify віддають компаніям звукозапису близько 50% своїх прибутків. Скільки з цього отримують артисти – залежить напряму від лейблів. Як правило, це від 15 до 50% доходів.

Та найчастіше це число все ж таки є ближчим до 15%. Всього ж від моменту запуску Spotify виплатила звукозаписувальним лейблам близько 11 мільярдів доларів.

Цікаво! Аби зменшити кількість хейту, у 2018 році Spotify запропонувала музикантам новий вид співпраці – пряму. Замість угод із лейблами артисти отримали нагоду самостійно завантажувати свою музику на сервіс.

Як пояснив журналіст New York Times Бен Сісаріо, виконавцям запропонували 2 переваги. По-перше, більше грошей та право власності на їхні записи. Крім цього, угоди не є ексклюзивними, що дозволяє артистам давати ліцензії на свою музику і іншим стрімінговим компаніям.

Як компанія бореться зі збитковістю

Шалені об'єми авторських зборів не давали компанії стати прибутковою протягом всього часу її існування. У 2017 році при виручці майже 5 мільярдів доларів збитки компанії склали 1,5 мільярди. Вихід із ситуації знайшли доволі прогнозований.

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Замість традиційного ІРО – провели прямий лістинг. Основна відмінність: при проведенні прямого лістинга компанія не створює нові акції для продажу, натомість вже існуючі акціонери продають частину своїх.

Таке розміщення дозволило суттєво зекономити – не довелось платити комісію банкам-організаторам, проводити roadshows для інвесторів чи залучати до процесу посередників.

Довідка. Financial roadshows – своєрідний "промотур" перед залученням інвестицій. Серія зустрічей керівництва компанії з потенційними інвесторами та аналітиками тривалістю від кількох днів до 3 тижнів.

У перший же день торгів компанію оцінили у 26,5 мільярдів доларів. А розміщення Spotify стало 8 за розміром серед всіх IPO-технологічних компаній у США.

Я дивлюсь на бізнес, напевно, із трохи іншої точки зору. Основним показником я вважаю саме наш грошовий обіг. У цьому сенсі у нас позитивна динаміка протягом багатьох кварталів,

– зауважив Ек.

"І поки це так, нам не потрібно просити про фінансування для компанії. Ми віримо, що досі триває рання стадія ринку музичного стрімінгу, тож я хочу продовжувати рости та інвестувати в цей розвиток", – закликав він.

Що ж до збитковості, то вона не зменшує цікавості потенційних інвесторів. До прикладу, Twitter зміг вийти на прибуток лише через 12 років після заснування.

Алгоритми підбору музики

Безперервне відтворення музики у перші роки існування платформи стало основною відмінністю від конкурентів. Достатньо було запустити будь-яку пісню з пошуку і після її закінчення автоматично вмикались схожі за жанром композиції.

У 2015 році з'явилась одна із найпопулярніших функцій – Discover Weekly. Це спеціально підібраний для кожного користувача плейлист, що оновлюється щотижня. За перший рік роботи функції лише з цієї вкладки відбулось понад 5 мільйонів прослуховувань.

Плани Spotify на майбутнє

Spotify успішно просувають сферу подкастів. Також там працюють над власним голосовим помічником та розумною колонкою. А ще планують створювати плейлисти на основі даних ДНК.

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Для цього співпрацюють із компанією Ancestry.Аби отримати унікальний плейлист, потрібно пройти тест вартістю 99 доларів. Надсилають його поштою. А після того – внести результати у генератор плейлистів Spotify.

Окрім результатів ДНК-тестів, генератор треків підбиратиме композиції на основі етнічної групи та регіону проживання користувачів.

Для чого у Spotify могли створювати "фейкових" виконавців та чи вигідний сервіс для маловідомих виконавців – дивіться у відео.