Вищий антикорупційний суд не продовжив термін досудового розслідування у справі суддів Окружного адмінсуду. З таким клопотанням до служителів Феміди звернувся детектив Національного антикорупційного бюро, проте його відхилили.

У НАБУ казали, що не вистачило часу на слідчі дії

У НАБУ просили продовжити термін розслідування справи судді Павла Вовка та його колег з ОАСК до 8 місяців – до 17 березня 2021 року. Про це інформує пресслужба ВАКС.

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Досудове розслідування у справі за підозрою 11 осіб розпочалось ще у червні 2019 року. ВАКС уже продовжував термін до 17 січня 2021 року. В Антикорупційному бюро кажуть, що за цей час неможливо провести розслідування, адже потрібно провести додаткові слідчі та процесуальні дії.

Проти клопотання виступила сторона захисту

Проти клопотання виступили захисники підозрюваних. Адже детектив НАБУ залишив у клопотанні інформацію про підозру одному з фігурантів справи. А це повідомлення про підозру скасувала Апеляційна палата ВАКС. Аналогічна ситуація й з іншим учасником процесу.

Через ці недоліки клопотання і повернули назад детективу НАБУ.

ВАКС відмовив у примусовому приводі Вовка

Зазначимо, що раніше ВАКС також відмовив у примусовому приводі до суду одного з головних фігурантів справи – голови Окружного адмінсуду Павла Вовка. Клопотання прокурора САП відхилили – через відсутність підстав.

Сторона обвинувачення наполягала, що Вовк не просто не з'явився на засідання, а й навіть не повідомив про причини.

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