Від початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 7 575 позик. Їхня загальна сума становить 17,4 мільярда гривень.

Зокрема, впродовж останнього тижня банки видали 417 кредитів на суму 908,8 мільйона гривень. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

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Понад 190 мільйонів гривень від суми за останній тиждень складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. Ще 217,6 мільйона гривень – видані банками інвестиційні кредити.

Водночас антикризові кредити під 3% становлять 500,6 мільйона гривень.

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Для чого ще виділили гроші

У повідомленні вказано, що із загальної суми у розмірі 17,4 мільярда окремо виділили:

10,823 мільярда гривень для рефінансування попередньо отриманих позик;

3,367 мільярда гривень надали підприємцям для капітальних інвестицій;

3,259 мільярда гривень як антикризові кредити під 3%.

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"Доступні кредити 5-7-9%: коротко