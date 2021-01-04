"Доступні кредити 5-7-9%": скільки становить загальна сума позик програми
Від початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 7 575 позик. Їхня загальна сума становить 17,4 мільярда гривень.
Зокрема, впродовж останнього тижня банки видали 417 кредитів на суму 908,8 мільйона гривень. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.
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Понад 190 мільйонів гривень від суми за останній тиждень складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. Ще 217,6 мільйона гривень – видані банками інвестиційні кредити.
Водночас антикризові кредити під 3% становлять 500,6 мільйона гривень.
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Для чого ще виділили гроші
У повідомленні вказано, що із загальної суми у розмірі 17,4 мільярда окремо виділили:
- 10,823 мільярда гривень для рефінансування попередньо отриманих позик;
- 3,367 мільярда гривень надали підприємцям для капітальних інвестицій;
- 3,259 мільярда гривень як антикризові кредити під 3%.
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"Доступні кредити 5-7-9%: коротко
- Володимир Зеленський ініціював державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки проєктів українських мікро- та малих підприємств.
- Надання ставок 5%, 7% або 9% за кредитами залежить від терміну діяльності бізнесу, а також від його розміру.
- Ставка знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, однак не більше, ніж до 5% річних.
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