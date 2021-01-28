Напередодні Уряд України ухвалив постанову, яка дозволить знизити іпотеку до 7%. Згідно з документом, Фонд розвитку підприємництва компенсуватиме відсоткові ставки.

Джерело: 24 канал

Майже будь-який громадянин, який потребує покращення житлових умов, матиме змогу отримати кредит під купівлю житла. Це розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

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За його словами, мовиться про:

вже збудоване житло, яке ввели в експлуатацію не пізніше 2015 року;

нове житло, яке ще будується.

Також є змога взяти гроші під будівництво приватного житла. За площею – це 50 квадратних метрів на сім'ю з двох осіб або на одну особу. Водночас за кожного члена сім'ї можна отримати 20 додаткових квадратів.

Додаткових платежів не буде

Якщо банки, як відзначив заступник міністра, захочуть взяти участь у державній програмі щодо компенсації відсотків, то додаткових платежів, які розтягуються у часі на 20 років, не буде.

Максимальна комісія, яка може бути банку – це 2 одноразові комісії по 0,5%. Ефективна ставка все одно буде 7%,

– зазначив Драганчук.

В Україні працює програма фінансової державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%". Це надання компенсацій відсотків банкам для фінансування малих та середніх підприємців. Така схема для банків працює упродовж року.

Хто може взяти участь у програмі

За словами заступника міністра фінансів, у програмі мають змогу брати участь усі банки, попри те, чи вони державні, чи комерційні:

це зручно як і для держави (бо показуватиме ефективність програми);

так і для громадян (вони не шукатимуть банк, де взяти кредит).

Драганчук відзначив, що на першому етапі не передбачається додаткових грошей із державного бюджету. У фонді "5-7-9%" вже є 2 мільярди, які витрачатимуться на підтримку підприємництва і іпотеки.

Компенсація від держави

Фонд компенсуватиме відсоткову ставку позичальникам. Але для того, щоб банки взяли участь у програмі, їхня ставка не повинна перевищувати 12,7 % (якщо мовиться про вже здані в експлуатацію будинки), 15,2% – для ще не збудованого житла.

"Відповідно якщо банк захоче брати більше грошей, то він не зможе претендувати на компенсацію з боку держави. Так ми обмежуємо певну мережу банків, щоб вони не брали з людей нереальні відсотки і приховані комісії", – сказав експерт.

Як банки видаватимуть кредит

Спочатку позичальник повинен зібрати усі документи, які вимагає банк, тобто пройти процедуру для підтвердження достатніх надходжень у громадянина. Після цього укладається договір. І тоді громадянин сплачує 7% банку, а решту за нього компенсує держава у вигляді фонду "5-7-9%".