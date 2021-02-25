Достроковим парламентским виборам бути чи ні: що каже Разумков

На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, наразі немає підстав для розпуску Верховної Ради 9 скликання. Спікер наголошує, що монобільшість є і продовжує працювати на правах коаліції.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю і наголосив, що жодної норми, які передбачає Конституція для дострокового припинення повноважень парламенту, поки нема.

До теми Це не є секретом, – Разумков про існування так званих "трійок"

Монобільшість продовжує працювати

Монобільшість є, вона продовжує працювати і діяти на правах коаліції. Фактично коаліційною угодою є програма партії, з якою вона йшла на вибори,

– сказав Разумков.

Спікер вважає, що Кабмін працює, а прем'єр виконує свої функції, отож це теж не може призвести до розвалу коаліції.

Теоретичний розпад коаліції Разумков не відкидає

Про дострокові вибори можна було б говорити, якби парламент протягом 30 днів не зміг жодного разу зібратись на пленарне засідання.

У парламенті 9-го скликання жодного разу не було такого. І цьому не завадив навіть карантин, хоча парламент і міняв графік і працював у режимі комітетів,

– пояснив голова Верховної Ради.

Щоправда, Разумков не відкидає, що теоретично хтось може вийти з коаліції і буде її переформатовувати. Проте, каже спікер, розвал однієї коаліції може призвести до створення іншої. Самому Разумкову жоден учасник монобільшості не повідомляв про плани її покинути.