На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, наразі немає підстав для розпуску Верховної Ради 9 скликання. Спікер наголошує, що монобільшість є і продовжує працювати на правах коаліції.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю і наголосив, що жодної норми, які передбачає Конституція для дострокового припинення повноважень парламенту, поки нема.

До теми Це не є секретом, – Разумков про існування так званих "трійок"

Монобільшість продовжує працювати

Монобільшість є, вона продовжує працювати і діяти на правах коаліції. Фактично коаліційною угодою є програма партії, з якою вона йшла на вибори,

– сказав Разумков.

Спікер вважає, що Кабмін працює, а прем'єр виконує свої функції, отож це теж не може призвести до розвалу коаліції.

Теоретичний розпад коаліції Разумков не відкидає

Про дострокові вибори можна було б говорити, якби парламент протягом 30 днів не зміг жодного разу зібратись на пленарне засідання.

У парламенті 9-го скликання жодного разу не було такого. І цьому не завадив навіть карантин, хоча парламент і міняв графік і працював у режимі комітетів,

– пояснив голова Верховної Ради.

Щоправда, Разумков не відкидає, що теоретично хтось може вийти з коаліції і буде її переформатовувати. Проте, каже спікер, розвал однієї коаліції може призвести до створення іншої. Самому Разумкову жоден учасник монобільшості не повідомляв про плани її покинути.

Зверніть увагу! Ще під час своєї інавгураційної промови президент Володимир Зеленський заявив, що збирається розпустити парламент 8-го скликання. Вибори нової Верховної Ради відбулись у жовтні 2019 року.