Дострокова відставка Зеленського і Уряду: як до цього ставляться українці

Більшість українців підтримують ідею відставки чинного уряду та розпуску Верховної Ради. Водночас тих, хто виступає за відставку Володимира Зеленського, менше.

Дострокове припинення повноважень Президента України і проведення дострокових президентських виборів підтримали б 49% респондентів, а не підтримали б 34%.

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Відставка Уряду і Верховної Ради

Відправлення Кабміну у відставку підтримали б 54% респондентів, а 28% – були б проти.

Дострокове припинення повноважень Верховної Ради і проведення виборів наразі підтримують 52% опитаних, а не підтримують 31%.



Результати опитування про відставку Зеленського / Скриншот із razumkov.org.ua

Скільки українців підтримують Зеленського

У цьому ж опитуванні респондентів спитали, кому із сучасних політиків вони довіряють. Президенту України довіряє трохи більше чверті опитаних: Зеленському висловили свою довіру 26,5%, недовіру – 65,5%.

Дещо частіше порівняно з іншими політиками та зокрема Президентом, довіру висловили Дмитру Разумкову. Йому довіряють 32% опитаних, однак не довіряють – 53%.

Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова з 29 січня до 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Опиталивіком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретичназ імовірністю 0,95.