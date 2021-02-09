Дострокова відставка Зеленського і Уряду: як до цього ставляться українці
Більшість українців підтримують ідею відставки чинного уряду та розпуску Верховної Ради. Водночас тих, хто виступає за відставку Володимира Зеленського, менше.
Джерело:Центр Разумкова
Дострокове припинення повноважень Президента України і проведення дострокових президентських виборів підтримали б 49% респондентів, а не підтримали б 34%.
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Відставка Уряду і Верховної Ради
Відправлення Кабміну у відставку підтримали б 54% респондентів, а 28% – були б проти.
Дострокове припинення повноважень Верховної Ради і проведення виборів наразі підтримують 52% опитаних, а не підтримують 31%.
Результати опитування про відставку Зеленського / Скриншот із razumkov.org.ua
Скільки українців підтримують Зеленського
У цьому ж опитуванні респондентів спитали, кому із сучасних політиків вони довіряють. Президенту України довіряє трохи більше чверті опитаних: Зеленському висловили свою довіру 26,5%, недовіру – 65,5%.
Дещо частіше порівняно з іншими політиками та зокрема Президентом, довіру висловили Дмитру Разумкову. Йому довіряють 32% опитаних, однак не довіряють – 53%.
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