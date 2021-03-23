Достатньо безвізу: в уряді кажуть, що питання входження до Шенгенської зони не на часі

У Кабінеті Міністрів заявили, що питання входження України до Шенгенської зони наразі не перебуває на порядку денному. Мовляв, поки українцям достатньо і безвізового режиму з Євросоюзом.

Віцепрем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на брифінгу 23 березня прокоментувала питання входження України до Шенгенської зони.

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Шенгенська зона – не на часі для України

Ми можемо говорити про що-небудь, але насамперед ми говоримо про приєднання України до Європейського Союзу. Думаю, що сьогодні це питання (входження до Шенгенської зони – 24 канал) не на порядку денному,

– зазначила Стефанішина.

За її словами, наразі українці мають досить переваг у межах "безвізу", наскільки це дозволяє епідеміологічна ситуація.

Що таке шенгенська зона? Це спільний простір 26 європейських держав, що приєдналися до норм Шенгенського законодавства Європейського Союзу і скасували прикордонний контроль між собою. Українці до країн шенгенської зони можуть їздити за біометричними паспортами та без віз.

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