Досі тривають засідання у "судах": Денісова розповіла про звільнення українців з ОРДЛО

Питання повернення українських полонених, яких утримують в ОРДЛО, і досі залишається відкритим. Кілька наших громадян вже мали б повернутися на батьківщину, але окупанти затягують процес.

Джерело: телеграм-сторінка обмудсменки Людмили Денісової

За словами Денісової, наразі говорити про точну кількість осіб, яких повернуть в Україну, неможливо.

Важливо Бойовики повернуть полонених українців маршрутом через Мінськ, – Денісова

Денісова зазначила, що точна дата повернення в Україну полонених з ОРДЛО наразі невідома. Як сказала омбудсменка, досі тривають засідання у так званих судах "ДНР" та "ЛНР". Саме тому неможливо передбачити кого саме повернуть на батьківщину.

Батьки та близькі сказали, що заявлені громадяни жодного разу не виходили на зв'язок з рідними, а їхнє місце перебування їм невідомо,

– написала Денісова.

Вона додала, що України з нетерпінням чекає звільнення всіх незаконно утримуваних громадян, які досі перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Що відомо про повернення українців з ОРДЛО

Україна очікує на повернення на батьківщину полонених з ОРДЛО. За інформацією "Східної правозахисної групи", полонених перевезли в Росію ще 20 січня , щоб згодом через Білорусь повернути в Україну літаком Віктора Медведчука.

, щоб згодом через Білорусь повернути в Україну літаком Віктора Медведчука. Сам Медведчук 21 січня заявив, що йому передадуть 4 жінки , хоча раніше говорили про 9 осіб. Також Медведчук заявив, що написав лист до СБУ з проханням про таку передачу на КПВВ "Майорськ". Його російські окупанти назвали "посередником" у передачі утримуваних.

, хоча раніше говорили про 9 осіб. Також Медведчук заявив, що написав лист до СБУ з проханням про таку передачу на КПВВ "Майорськ". Його російські окупанти назвали Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що процес передачі полонених Медведчуку припинили. Українська делегація в ТКГ розкритикувала роль Медведчука в поверненні українців з ОРДЛО.

в поверненні українців з ОРДЛО. На думку членів української делегації у ТКГ, кум Путіна та Росія намагаються "використати полонених у своїх політичних інтересах".

Денісова також заявила, що з початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла. Наразі вона становить 267 осіб, з них 226 – цивільні особи.