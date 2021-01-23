Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні 24 – 25 січня. У частині областей очікують дощ, мокрий сніг і сильний вітер, у деяких населених пунктах може зникати світло.

Де погіршиться погода

В Україну знову суне негода. Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

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За інформацією синоптиків, 24 – 25 січня на Правобережжі пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. У західних областях очікують значний дощ та мокрий сніг.

Зокрема, 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях падатиме сильний сніг, будуть хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями можливі снігові замети. Через це у регіоні оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

У більшості західних областей очікують утворення снігового покриву висотою 5 – 10 сантиметрів. А в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях снігу нападає 10 – 20 сантиметрів.

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Зникатиме світло, на дорогах буде ускладнений рух

Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про те, що погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення деяких міст і сіл.

Без світла можуть залишитися жителі окремих населених пунктів на Правобережжі України та західних областей.

Крім того, можливе порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.