Морози до -22, сніг та ожеледиця: Україну на Водохреще накриє негода
Україну 19 січня охопить холодна погода. У деяких областях стовпчики термометрів сягатимуть -17...-22 градуси. Натомість на дорогах місцями буде ожеледиця.
Де чекати негоду
Опади прогнозують лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
До теми Прогноз погоди на 19 січня: на Водохреще снігу переважно не буде, йде незначне потепління
На Закарпатті та крайньому півдні країни вночі температура повітря становитиме -10...-15 градусів, вдень -4...-9.
Ожеледицю прогнозують місцями по всій країні. Зокрема, у Києві та Київській області. У столиці вночі обіцяють -18...-20 градусів, а вдень -13...-15.
До слова, ожеледиця триматиметься також протягом 20 – 21 січня. У цей період в більшості західних областей прогнозують невеликий сніг, а пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Поради, як поводитись водіям під час ожеледиці
- Водіям варто обирати помірну швидкість, а також дотримуватись дистанції з іншими автомобілями.
- Слід уникати будь-яких ризикованих маневрів та, за можливості, не вирушати в дорогу вночі.
- Обов'язково їздити на зимовій гумі.
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