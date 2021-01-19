Україну 19 січня охопить холодна погода. У деяких областях стовпчики термометрів сягатимуть -17...-22 градуси. Натомість на дорогах місцями буде ожеледиця.

Де чекати негоду

Опади прогнозують лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

До теми Прогноз погоди на 19 січня: на Водохреще снігу переважно не буде, йде незначне потепління

На Закарпатті та крайньому півдні країни вночі температура повітря становитиме -10...-15 градусів, вдень -4...-9.

Ожеледицю прогнозують місцями по всій країні. Зокрема, у Києві та Київській області. У столиці вночі обіцяють -18...-20 градусів, а вдень -13...-15.

До слова, ожеледиця триматиметься також протягом 20 – 21 січня. У цей період в більшості західних областей прогнозують невеликий сніг, а пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Поради, як поводитись водіям під час ожеледиці

Водіям варто обирати помірну швидкість, а також дотримуватись дистанції з іншими автомобілями.

Слід уникати будь-яких ризикованих маневрів та, за можливості, не вирушати в дорогу вночі.

Обов'язково їздити на зимовій гумі.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу