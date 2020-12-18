Те, на що чекали понад місяць, сталося – Держбюджет на 2021 рік прийнято. Щоправда голосували за той бюджет виключно монобільшість і "Батьківщина", але яка вже різниця. Міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що бюджет забезпечує виконання усіх передбачених зобов'язань держави та "кожен знайде в цьому бюджеті щось для себе".

Для початку можна пошукати – на Офіс Президента хочуть витратити на 40% більше грошей, а в Офісі Генпрокурора, пані Венедіктова виторгувала й собі трохи більше за президента. Видатки відомства Венедіктової зростуть на 46%. Детальніше про це – у блозі "Підгорає" на 24 каналі.

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На утримання Верховної Ради додали 24%, а на Кабмін – лише 15% – недофінансований. В субсидіях шукати не варто, там і так на майже 3 мільйони менше, ніж у 2020 році.

Однак ще є кілька сторінок кошторису, навіть Державна фіскальна служба, яка перебуває на стадії ліквідації, у 2021 році планує встигнути витратити 1 мільярд 320 мільйонів гривень – і це значно більше, ніж у 2020 році.

Ще можна пошукати у підтримці бізнесу – 12 мільярдів, хоча є відчуття що це ті самі 8 тисяч анонсовані президентом, які не встигнуть виплатити у 2020 році і вони перейдуть на 2021 рік, але подивимось, ще є СБУ, МВС та ДБР.

Ну що ж, я здаюся, у мене нічого не виходить знайти для нас, тому мені потрібна допомога, я обираю підказку нардепа. "Що стосується зарплат – у цьому бюджеті передбачено підвищення зарплат на рівні 30%", – сказала нардепка Юлія Гришина.

Довідка. Мінімальна зарплата у 2021 році удвічі зросте. Разом із грудневим підвищенням – на 30%.

Геть забула за ці 30 відсотків, може тому, що вони не суттєві, бо у перекладі на людську мову це означає що медики та освітяни отримають додатково 500 грн від держави. Тому що 30 відсотків доплати це не від зарплати, а від окладу, який встановлений на рівні мінімальної заробітної плати, ну або 5 тисяч 51 гривню для вчителя першої категорії.

"Світло в кінці тунелю є і ми обов'язково перейдемо на набагато більш високий рівень", – сказала нардепка. Ми віримо звісно, але, здається, трохи зарано говорити про світло, якщо ми навіть тунель ще не збудували.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

Витрати на нардепів

А може, коли міністр говорив, що кожен знайде у цьому бюджеті щось для себе, він мав на увазі народних обранців, а не нас з вами. Поглянемо, скільки ж планують витрачати на одного нардепа з бюджету у 2020 році.

37 тисяч на компенсацію оренди житла;

90 тисяч на проїзд;

8 тисяч для відрядження помічників;

майже 5 тисяч на телефонні розмови;

2 тисячі на оплату приміщень у виборчих округах;

1,5 тисячі на канцелярію, на ручки, олівці, блокноти;

670 гривень на проведення і організація зустрічей нардепа з виборцями.

У сумі виходить, що на одного нардепа виділятиметься близько 345 тисяч гривень. І це без урахування зарплати помічників, премій і зарплати самому депутату.

До слова, зарплатний фонд останніх з урахуванням податків складе 655 мільйонів гривень. Якщо розділити його на 423 нардепи, то кожен з них за 2021 рік заробить майже по 1 мільйону 550 тисяч гривень. Тепер бачимо, себе, як завжди, не обділили.

Нам з вами таке державне забезпечення депутата "вилізе в копієчку". Ви ж пам'ятаєте, що вони живуть з наших податків та запозичень, які ми потім повертаємо – з податків. Водночас вони ще й красти примудряються завдяки відкатам та лобіюванню інтересів олігархів щодо приймання законів.

"Відпочинок" під куполом

Валерій Колюх, він же голова підкомітету з питань науки та інновацій, на засіданні Верховної Ради листувався з туроператором щодо броні готелю. "Коштує 6750", – написали нардепу, на що він так по-людськи відповів: "Ого".

Та подивившись на той маєток у Домініканській республіці зрозумів, що він таки коштує своїх грошей. Водночас Колюху написали, що Єгипет зараз теж дорожча, тому нардеп не знайшов іншого виходу, як просто написати: "Бронюйте".



Нардеп на засіданні Верховної Ради листувався з туроператором / Фото "Цензор.НЕТ"

Та не всі такі, як пан Валерій, на моря збираються, хтось банально нову машину обирає. Під час останнього парламентського тижня 2020 року "Слуги народу" Олег Семінський, заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, вивчав під куполом комплектацію нових автомобілів "Мерседес".

А що робити, якщо керівництво фракції заборонило на свята дорогий закордонний відпочинок, про який його колега забув – а за рік плідної роботи себе треба чимось потішити.

Toyota для Укроборонпрому

Тішити себе люблять і в Укроборонпромі. За підсумками року підприємство підрахувало, що на БТР вони ще не заробили, а от автмобіль Toyota з панорамним дахом за 1,6 мільйона гривень дуже навіть можуть собі дозволити.

До теми Підприємство Укроборонпрому придбало Toyota за 1,6 мільйона гривень

Але тут все по-чесному, через "Прозорро", тендер провели за процедурою, в умовах вказано – легковий повнопривідний автомобіль, от він:

скляний панорамний дах з люком;

навігаційна система GPS;

подушки безпеки;

підігрів та вентиляція передніх сидінь;

камера заднього виду;

підігрів керма;

мультифункціональне кермо;

хромове обрамлення решітки радіатора;

автоматичний клімат контроль – це просто бонус.

Сума купівлі відповідає очікуваній вартості, тож і сварити їх немає за що, бо Новий рік на носі.