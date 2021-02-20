На дорогах Івано-Франківщини встановлять 16 карантинних блокпостів
На Івано-Франківщині невідкладно облаштують 16 карантинних блокпостів на дорогах у тих населених пунктах, де виявили найбільше хворих на COVID-19. Крім того, запровадять особливий режим в'їзду та виїзду з області.
Джерело:протокол Івано-Франківської ОДА
Усім подорожнім мірятимуть температуру, а в разі потреби людей доправлятимуть у лікарні. Таке рішення схвалили на позачерговому засіданні Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС 19 лютого.
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Утворити на в'здах та виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти для обмеження поширення COVID-19. Організувати моніторинг стану здоров'я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури,
– мовиться у протоколі.
Де облаштують блокпости
11 карантинних блокпостів працюватимуть з 06:00 по 21:00. На них чергуватимуть від 4 до 12 поліцейських та 3 медиків. Інші 5 – будуть цілодобовими. Їх розгорнуть у:
- Івано-Франківську – на автошляху Н-10, біля АЗС,
- Івано-Франківську – на автошляху Н-09 біля ресторану "Лелеч",
- селі Черніїв,
- селищі Делятин;
- селі Яблуниця на дорозі Н-09.
Де створять блокпости на Івано-Франківщині / Скриншот
Ситуація з коронавірусом на Франківщині
- Івано-Франківська область лідирує за добовим приростом інфікованих коронавірусом. Завантаженість лікарень – 100%.
- 19 лютого в регіон доправили мобільний госпіталь.
- З 22 лютого в області діятиме червона зона карантину. Так, усі громадські заклади будуть закриті. Працюватимуть лише дитячі садки та початкова школа.
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