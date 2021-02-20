На Івано-Франківщині невідкладно облаштують 16 карантинних блокпостів на дорогах у тих населених пунктах, де виявили найбільше хворих на COVID-19. Крім того, запровадять особливий режим в'їзду та виїзду з області.

Усім подорожнім мірятимуть температуру, а в разі потреби людей доправлятимуть у лікарні. Таке рішення схвалили на позачерговому засіданні Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС 19 лютого.

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Утворити на в'здах та виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти для обмеження поширення COVID-19. Організувати моніторинг стану здоров'я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури,

– мовиться у протоколі.

Де облаштують блокпости

11 карантинних блокпостів працюватимуть з 06:00 по 21:00. На них чергуватимуть від 4 до 12 поліцейських та 3 медиків. Інші 5 – будуть цілодобовими. Їх розгорнуть у:

Івано-Франківську – на автошляху Н-10, біля АЗС,

Івано-Франківську – на автошляху Н-09 біля ресторану "Лелеч",

селі Черніїв,

селищі Делятин;

селі Яблуниця на дорозі Н-09.



Де створять блокпости на Івано-Франківщині / Скриншот

Ситуація з коронавірусом на Франківщині

Івано-Франківська область лідирує за добовим приростом інфікованих коронавірусом. Завантаженість лікарень – 100%.

19 лютого в регіон доправили мобільний госпіталь.

З 22 лютого в області діятиме червона зона карантину. Так, усі громадські заклади будуть закриті. Працюватимуть лише дитячі садки та початкова школа.



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