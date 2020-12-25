Протягом останнього тижян на окуповану територію Донеччини та Луганщини доправили понад 368 тонн гуманітарної допомоги. Її надали Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також місія Української православної церкви.

Що передають на окупований Донбас

Через пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" проїхали 34 вантажівки з допомогою. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

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Здебільшого на окуповані території передавали продуктові набори, засоби гігієни, будівельні матеріали, медикаменти, побутове та медобладнання.

Зверніть увагу! Росія також відправляє на Донбас так звані "гумконвої". Проте ця "допомога" суперечить нормам міжнародного права, оскільки не узгоджена з офіційним Києвом.

Окупанти продовжують блокувати КПВВ

Прикордонники наголошують, що усі КПВВ на лінії розмежування працюють щоденно з 8:00 до 16:00. Проте окупанти досі блокують "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнку".

Фактично пропуск громадян здійснюють лише у "Станиці Луганській" – щодня та "Новотроїцькому" у понеділок та п'ятницю.