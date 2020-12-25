Допомога окупованому Донбасу: що і скільки передали за лінію розмежування
Протягом останнього тижян на окуповану територію Донеччини та Луганщини доправили понад 368 тонн гуманітарної допомоги. Її надали Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також місія Української православної церкви.
Що передають на окупований Донбас
Через пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" проїхали 34 вантажівки з допомогою. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
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Здебільшого на окуповані території передавали продуктові набори, засоби гігієни, будівельні матеріали, медикаменти, побутове та медобладнання.
Окупанти продовжують блокувати КПВВ
Прикордонники наголошують, що усі КПВВ на лінії розмежування працюють щоденно з 8:00 до 16:00. Проте окупанти досі блокують "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнку".
Фактично пропуск громадян здійснюють лише у "Станиці Луганській" – щодня та "Новотроїцькому" у понеділок та п'ятницю.
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