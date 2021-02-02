Президент-втікач Віктор Янукович запросив українських правоохоронців у Ростов-на-Дону – начебто хоче дати свідчення у справах Майдану. Чому це неможливо – читайте далі.

Джерело: "Українська правда"

Подібні звернення від захисту Януковича прокурори вже отримували раніше. Про це повідомив Олексій Донський, керівник департаменту з розслідування справ Майдану Офісу генпрокурора.

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Чому допит Януковича у Ростові – неможливий

Донський підкреслив, що такі заяви не мають жодних реальних підстав. Адже Росія не відповідає на запити українських правоохоронців.

Саме тому проведення будь-який слідчих дій на території цієї країни є неможливим. При чому, адвокати президента-втікача про це знають.

Всі наші запити, зокрема у справі про розстріли на Майдані, Росія виконати відмовляється. Там посилаються на те, що справа, мовляв, політична,

– зазначив Донський.

Для чого Янукович робить такі заяви

Керівник департаменту Офісу генпрокурора зауважив, що такі заяви – це намагання створити штучний інформаційний привід навколо президента-втікача. Тобто показати, що Янукович нібито хоче, аби його допитали.

"Цей вкид не має під собою реальної мети. При цьому, ми справді зацікавлені почути підозрюваного. Якби він дійсно хотів дати свідчення, у нього є для цього безліч можливостей", – запевнив він.

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