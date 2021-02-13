Офіс генпрокурора вирішив допитати директора НАБУ Артема Ситника. Все нібито для того, щоб забрати в бюро корупційну справу Олега Татарова. Однак 13 січня допит Ситника вирішили перенести.

На допит у прокуратуру також викликали начальника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинського.

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Допит чиновників перенесли через щільний графік генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Допит Ситника та Калужинського відміняється. Вчора пізно ввечері повернулась з Брюсселю. Думала, що в мене графік був насичений,

– заявила генпрокурорка.

Тепер Венедіктова хоче прозвітувати про те, чим була зайнята впродовж поїздки, та яких домовленостей досягла.

Що відомо про допит Ситника та Калужинського

►Заступник Венедіктової Олексій Симоненко, якого пов'язують з заступником керівника Офісу Президента Татаровим, та прокурор Юрій Розанов викликали на допит як свідків старшого детектива НАБУ Руслана Габріеляна, Калужинською та Ситника.

►За словами журналіста Юрія Бутусова, викликаючи за свідків керівників, Татаров вирішив зобразити конфлікт інтересів у справі. Так він, мовляв, зможе забрати справу у НАБУ.

►Бутусов також пояснив, що згідно з законом людина не може бути одночасно і процесуальною стороною в справі, і свідком.