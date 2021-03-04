Донька Киви стане головною юристкою Полтавської міськради – документи подала тільки вона
27-річна Катерина Кива подала документи на вакантну посаду в Полтавській міській раді – директорки юридичного департаменту. І успішно виграла конкурс. Цікаво, що ані конкурентів, ані конкуренток у Киви не було.
Джерело:Obozrevatel
Бо тільки вона й подавалася на цю посаду. Зауважимо, що Катерина Кива – рідна донька скандального народного депутата з "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви.
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Запис співбесіди розмістила у ютубі пресслужба Полтавської міськради. Відео свідчить, що Катерина Кива набрала 23 бали з 25 можливих.
На конкурсі (номінально це таки був конкурс, хоч і пошукачка була тільки одна) Кива склала тести й виконала 3 практичні завдання – на добре, відмінно та добре.
Співбесіда з донькою Киви: відео
У підсумку за рекомендацією конкурсної комісії Катерину Киву на посаду має затвердити міський голова Полтави.
Що відомо про доньку Іллі Киви
- З відкритих джерел відомо, що Катерина Кива навчалася у Харківському національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, а ще й у Національній академії внутрішніх справ у Києві.
- Портал "Полтавщина" стверджує, що з 2017 року Кива працювала в поліції (інспекторкою у відділі протидії наркозлочинності, пізніше – старшою інспекторкою відділу відбору персоналу та атестації). У вересні 2020 Катерина Кива звільнилася.
- Подана у 2021 році декларація свідчить, що Кива має квартиру в Києві у 49 квадратних метрів за 286 тисяч гривень та автомобіль Mazda 3 2018 року випуску за 631 тисячу. У 2020 році Катерина Кива отримала 241 тисячу гривень зарплати.
Ілля та Катерина Киви / Фото з телеграм-каналу PavlovskyNews
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