Газу не буде: "Донецькоблгаз" відмовився відновити постачання на теплові об'єкти

Компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу". Мовиться про заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго".

Компанія відмовилася постачати газ, зокрема поки не розв'язане питання щодо заборгованості. Про це повідомили у заяві "Донецькоблгазу".

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Відповідь "Нафтогазу"

В оголошенні відзначили, що компанія зобов'язано дотримується вимог чинного українського законодавства.

(Компанія дотримується – 24 канал) зокрема порядку обмеження розподілу природного газу у випадку відсутності у підприємства ТКЕ чинного постачальника природного газу,

– мовиться у повідомленні.

Також в "Донецькоблгазі" закликали "Нафтогаз" та "Донецьктеплокомуненерго" врегулювати ситуацію з заборгованістю. "Закликаємо не ставити під загрозу життя та здоров'я мешканців Донецької області", – додали в заяві.

Чому Донеччина залишилась без тепла

З 6 березня Донецька область залишилась без тепла через заборгованість "Донецьктеплокомуненерго". Тому "Нафтогаз" припинив постачати природний газ.

"Нафтогаз" закликав місцеву владу втрутитись в ситуацію навколо постачання газу комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго".

Також у компанії заявили, що не надсилали заявок про вимкнення постачання газу ПАТ "Донецькоблгаз"

Для відновлення подачі газу – необхідно сплатити щонайменше 302 мільйони боргу.