Постачання газу у Донецькій області почали поступово відновлювати. Вже запустили котельні у Слов'янську, Лимані, Волновасі, Краматорську та інших населених пунктах.

Передусім мовиться про котельні комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго". Подробиці розповів у фейсбуці керівник Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

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"Відновлюємо постачання газу на котельнях "Донецьктеплокомуненерго", – розповів Кириленко. За його словами, вже запустили котельні у Слов’янську, в Лимані, Волновасі, Краматорську та інших населених пунктах області.

Станом на 23:30 відновлено роботу 48 котелень. І цей процес триває,

– наголосив голова ОДА.

Кириленко нагадав, що 6 березня через відключення газопостачання для 59 котелень без тепла опинилися "714 житлових будинків, 23 школи, 16 дитячих садків, 4 лікарні, 106 інших об'єктів". Очільник області переконаний, що "відключення було здійснено ПАТ "Донецькоблгаз" незаконно":

Мовляв, це суперечить постанові Кабінету Міністрів від 14 листопада 2018 року № 942,

А також суперечить "меморандуму, який за ініціативою президента України був укладений 9 лютого між урядом, Асоціацією мерів міст України, НКРЕКП (Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг) та "Нафтогазом".

Далі Павло Кириленко подякував прем'єр-міністру Денису Шмигалю, міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову, голові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву, голові НКРЕКП Валерію Тарасюку – "за розуміння та оперативну реакцію". Спільно вдалося розв'язати проблему та розпочати повертати тепло у домівки людям.

Цікаво, що у ситуацію втрутилися й правоохоронці: "Після неодноразових скарг жителів області до поліції, правоохоронцями були проведені слідчі дії, після яких працівниками КП "Донецьктеплокомуненерго" були демонтовані незаконно встановлені пломби та – як наслідок – припинені незаконні дії "Донецькоблгазу".

Не дозволимо власникам "Донецькоблгазу" та їхнім політичним поплічникам з явно не проукраїнською позицією маніпулювати та переводити у політичну площину питання життєзабезпечення області,

– заявив Кириленко.

І пригрозив, що через нехтування потребами людей, загрозу їхньому добробуту, здоров'ю та життю – винні у цьому структури "можуть втратити ліцензію".

Зверніть увагу, що "Донецькоблгаз" – за даними з відкритих джерел – є публічним акціонерним товариством, яке не має кінцевого бенефіціарного власника. Про це, наприклад, свідчать дані Opendatabot.

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