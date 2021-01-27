Донецька "Ізоляція": в мережі оприлюднили моторошні фото катівні бойовиків

У мережі з'явились фото донецької в'язниці "Ізоляція". Колись це був завод ізоляційних матеріалів, тепер – катівня, де бойовики-терористи здійснюють свої злочини.
Джерело: фейсбук-сторінка журналіста Олександра Махова
У телеграм-канал почали публікувати світлини приміщень в'язниці, де жорстоко катують людей.
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За словами Махова, про долю багатьох людей, які перебувають там – нічого невідомо. У в'язниці можуть бути українці, яких вважають зниклими безвісти.
Але найцікавіше – фото журналу відвідувачів полонених, де вказано, як імена тих, хто відвідує, так і імена полонених, до яких вони приходять,
– написав Махов.
На фото видно, що люди сплять на бетоні або пінопласті. На столі лежить скотч, дроти та польовий телефон "ТА". Відомо, що бойовики прикручують дроти до пальців або геніталій людини, катуючи її.
"Ізоляція" у Донецьку / Фото Олександра Махова:
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