Джерело: фейсбук-сторінка журналіста Олександра Махова

У телеграм-канал почали публікувати світлини приміщень в'язниці, де жорстоко катують людей.

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Як виглядає "Ізоляція"

За словами Махова, про долю багатьох людей, які перебувають там – нічого невідомо. У в'язниці можуть бути українці, яких вважають зниклими безвісти.

Але найцікавіше – фото журналу відвідувачів полонених, де вказано, як імена тих, хто відвідує, так і імена полонених, до яких вони приходять,

– написав Махов.

На фото видно, що люди сплять на бетоні або пінопласті. На столі лежить скотч, дроти та польовий телефон "ТА". Відомо, що бойовики прикручують дроти до пальців або геніталій людини, катуючи її.

"Ізоляція" у Донецьку / Фото Олександра Махова:

Що відомо про "Ізоляцію"

В'язницю бойовики створили після окупації Донбасу. Відтак вона функціонує вже 7 рік.

"Ізоляція" відома, як катівня. Кількість вбитих та закатованих людей у цій будівлі наразі не відома.

Окупанти відправляють туди, на їх думку, "особливо небезпечних злочинців". Серед ув'язнених є українці, а також бойовики.

До речі, в серпні 2020 року українська делегація у Тристоронній контактній групі вимагала включити питання "Ізоляції" до перемовин.

У жовтні 2020 року головному кату в'язниці оголосили підозру. Його судитимуть заочно.

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