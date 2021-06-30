Смертельний випадок стався близько 16:00 29 червня на підприємстві "Добропіллявугілля – видобуток". У шахті "Алмазна" виконували підземні роботи з підвищеною небезпекою. Гірники переміщали кінцеву станцію конвеєра.

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Лебідка вдарила гірника по голові

У цей час з місця зірвалась лебідка і вдарила по голові 37-річного шахтаря. Від отриманої черепно-мозкової травми чоловік загинув на місці. Наразі правоохоронці проводять розслідування, вони встановлюють усі обставини та свідків події.

Подивіться на карті, де розташована шахта "Алмазна":

Наприкінці квітня загинув шахтар на Дніпропетровщині

Зазначимо, що наприкінці квітня обірвалось життя 30-річного гірника і на шахті "Благодатна", що на Дніпропетровщині. 23 квітня на шахті стався обвал пустих порід. Тіло загиблого розшукала гірничорятувальна служба. У цей час на ділянці працювали 2 шахтарі, другий отримав легкі травми ніг.

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