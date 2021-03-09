На Донеччині відновили роботу всіх котелень

Роботу всіх котелень Донецької області вже відновили. Напередодні регіон раптово відключили від газопостачання.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив ситуацію щодо теплопостачання на Донеччині з головою облдержадміністрації Павлом Кириленком.

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Після того, як "Донецькоблгаз", всупереч постанові Кабінету Міністрів, відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго", ми спільними зусиллями змогли відновити роботу котелень,

– заявив Шмигаль.

Він наголосив, що зараз дуже важливо забезпечити стабільне теплопостачання жителям області.

До речі, на зустрічі Кириленко розповів, що за фактом відключення котелень зареєстрували 82 кримінальних провадження.

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